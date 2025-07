– Det var mer et taktisk løp, jeg hadde mye igjen på slutten og det ble en bra spurt, sier en strålende fornøyd Venus Abraham Teffera etter seieren i EYOF – det europeiske ungdoms-OL.

Nord-Makedonias hovedstad Skopje har temperaturer på godt over 40 grader, og selv om det var litt kjøligere da jentenes 3000-meterfelt la avgårde var Venus Abraham Teffera fra Norge og Ull/Kisa fast bestemt på at hun ikke skulle la en for hard åpning i varmen ødelegge løpet.

Selv om oslojenta stilte som favoritt med den beste persen av samtlige, la hun seg tålmodig midt i feltet. Første 1000 meter gikk på 3.12, og tetgruppa rundet 2000 meter på rundt 6.25 – en god del saktere enn da hun satte personlig rekord under Per Halle Invitational.

Venus Abraham Teffera fulgte imidlertid med på alle fartsøkninger. I siste sving forserte hun kraftig, slik at hun kom med størst fart inn på oppløpssida, stormet forbi konkurrentene og inn til seier på tida 9.31.10. Amanda Roman fra Spania (9.31,45) og Veronika Brizova fra Tsjekkia (9.32,48) fulgte på de neste plassene, mens en av forhåndsfavorittene, Hanna Strand fra Sverige, måtte ta til takke med fjerdeplass (9.36,50).

Tross en rask sisterunde ble vinnertida til Teffera et godt stykke bak den personlige rekorden på 9.19,18, satt under Per Halle Invitational i mai.

Men tida var underordnet på Todor Proeski Stadion i Skopje, under EYOF var det kun seieren som var interessant for 17-åringen, som er vokst opp i Groruddalen og har foreldre fra Etiopia.

På forhånd var planen å henge med teten og spurte fra på slutten.

– Jeg hadde bestemt meg i dag, sier 17-åringen, som var skuffet over femteplass i U18-EM under mesterskapsdebuten i U18-EM i fjor.

Venus Abraham Teffera skal ikke delta på flere øvelser under EYOF og neste løp er nå NM, enten for senior eller junior. Hun rapporterer at beina kjennes lette og fine, etter oppladning og høydeopphold i St. Moritz i Sveits tidligere i sommer.

Norge stiller med fem mellom- og langdistanseløpere i European Youth Olympic Festival. Dessverre måtte Ulrik Jaavoll Hagen trekke seg fra guttenes 1500-meter etter å ha skadet seg på oppvarmingen.

En stolt Venus med gullet om halsen etter å ha fulgt løpsopplegget sitt til punkt og prikke. (Foto: Erlend Sande)

Resultater:

Girls' 3000m • Final Place Order Competitior NOC Result 1. 5 Venus Abraham TEFFERA NORWAY (NOR) 9:31.10 2. 2 Amanda ROMAN SPAIN (ESP) 9:31.45 3. 8 Veronika BRIZOVA CZECHIA (CZE) 9:32.78 4. 1 Hanna STRAND SWEDEN (SWE) 9:36.50 5. 3 Emma HICKEY IRELAND (IRL) 9:38.17 6. 10 Anna JEDRZEJCZYK POLAND (POL) 9:38.81 7. 11 Viyan ADAR TURKIYE (TUR) 9:40.04 8. 7 Maria JESUS PORTUGAL (POR) 9:42.20 9. 6 Dorottya Jazmin JUHASZ HUNGARY (HUN) 9:53.57 10. 9 Marta BESIC CROATIA (CRO) 10:23.85 11. 4 Andreea Denisa HORLESCU ROMANIA (ROU) 10:47.93

