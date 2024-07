Venus Teffera (16) ble nummer seks på 3000 meteren med tiden 9.31,61 under U-18 EM. Jenta fra Ull/Kisa var ikke veldig fornøyd hverken med tid eller plassering.



- Jeg var to sekunder over pers, og jeg var ti sekunder bak de tre som kom på seierspallen. Ingen av delene ble helt som jeg hadde håpet, oppsummerer Venus Teffera. Trener i både Ull/Kisa og på landslaget Hans Jørgen Borgen var ikke enig.

- Teffera var ikke fornøyd med dette, men det mener jeg hun burde være. Hun ble nummer seks ikke langt bak sin bestetid. Her var det fryktelig ujevn fart og veldig mye rykk og napp, sier Borgen. Samtidig understreker han at Teffera har potensial til å løpe en del fortere enn dette.



Tom mot slutten av løpet

- Inn på sisterunden kunne jeg plukket noen plasseringer, men taktomslaget var ikke der. Dette var bra, men langt fra topp, sier jenta fra Ull/Kisa.

Hun var glad for at gradestokken lørdag formiddag ikke var som tidligere i uken.

- Det var ikke noe problem med varmen, avslutter Teffera som bare har denne ene starten i mesterskapet.



Tuva Alme møtte veggen

Sandnesløper Tuva Alme (16) ble nummer 13 med tiden 9.42. Hun har pers på 9.28,10, mens Venus Teffera har 9.29,33. Dette er de to beste tidene i Norge i U-20 klassen denne sesongen. De to holder U-18 alder også i 2025.

- Jeg var med til rundt to runder fra mål, sier Alme som da var topp åtte. Siden slet hun.

- Mitt mål var å perse. Forholdene var greie, men jeg klarte ikke å fullføre skikkelig, understreker hun.

Etter hoved-NM på hjemmebane har hun slitt med sykdom.

- Det satt nok litt mer i kroppen enn det jeg hadde håpet. Mot slutten i dag var jeg rett og slett tom, oppsummerer hun.



Kretslagsspiller i fotball

Tuva Alme startet seriøst med friidrett først i fjor. Sandnes-jenta var på kretslaget i fotball da hun valgte friidrett. Hun tok gull og sølv på UM utendørs i fjor. I vinter vant hun både 800 og 1500 under UM innendørs. Normalt har hun en veldig sterk spurt.

- Jeg har hatt en veldig god sesong. Jeg har perset med 36 sekunder på 3000, og ti på 1500. Nå håper jeg formen kommer tilbake til junior NM om to uker, avslutter hun.



Resultater 3000 meter kvinner U18-EM