For de som ikke kjenner til Frontyardkonseptet, kan det fortelles at man løper samme runde mange ganger og starter med å ha god tid på første runden, deretter går det bare raskere og raskere. Til slutt vil man ikke få tid til pause mellom hver runde eller ikke klare å rekke starten på neste runde. Frontyard Ultra har blitt arrangert i en 3km rundløype hvor man på første runden har 30 minutter og henger man helt med til runde 22 har man bare 9 minutter på seg – et slikt ultraarrangement foregår da over omtrent 7 timer (se frontyardultra.no)

Men Frontyard Express-versjonen til Dammen1182, var et arrangement som var noe enklere i formen og var unnagjort på under 2 timer. Det var gratis å delta, og lokale kjøpmenn og sponsorer sørget for både restitusjonsdrikker, og en del premier både til vinnere og på uttrekk. Løpeklubben og alle som ellers ville kunne være med og arrangementet foregikk rundt nettopp Dammen.

På første runden, som altså er 1182 meter, hadde man 12 minutter. Det var svært god tid, og alle de 49 som stilte på start i det flotte sommerværet i Sandefjord, klarte dette naturligvis med god margin. Blant det fremmøte var det løpere i alder fra omtrent 10 til 74 år. Frem til og med 9 minutters-runden var det 1 minutt kortere tid pr runde til rådighet, og derfra og nedover gikk man i 30-sekunders steg.



Her kommer Sofie K Haugen, Jing Jin, Dina Mee Tharaldsen, Matias Alexandersen Køhn, Frikk Bersli.

På runde 12 hadde man 5 minutter på å fullføre runden (ca 4:14-tempo) før man måtte stå på startstreken til runde 13, og her begynte det å falle fra en del mosjonister. På nest siste runde måtte man holde 3:22-snitt for å rekke starten på sisterunden, runde 15. Det var det 6 stykker som rakk og i mål var det Mathias Alexandersen Køhn som var først over målstreken, tett fulgt av Matthieu Augereau. Sofie Karoline Haugen, som nettopp perset på 3000m på Bislett med 25 sekunder og løp inn der på 9:29, løp bra hele veien og rakk også starten på sisterunden - i mål var hun bare omtrent 10 sekunder bak vinneren i herreklassen.

Både for fastboende og turister i sommerbyen, så arrangerer klubben ulike fellesøkter som alle som vil kan være med på også nå i sommer – det kan f.eks nevnes at alt fra 1500m på bane til over 50km på kyststiene i kommunen er planlagt i løpet av sommeren.



Tidtabellen for Frontyard eXpress slik det ble definert av Dammen1182 – Sandefjord løpeklubb.

Start- og målområdet.