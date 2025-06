– Det er det beste løpet jeg har gjort i år, tilnærmet perfekt, sa Kasper Fosser etter å ha løpt inn til suveren seier på dagens langdistanse under verdenscupen på Idre Fjäll.

Med over 4 minutter ned til andremann, var Fosser i en klasse for seg i det svenske fjellterrenget.

– Det er utrolig moro at jeg har den beste følelsen så langt i år når verdenscupen innledes, og underveis ble det bare ett iite tidstap.

Dermed var det altså til slutt over 4 minutter ned til Matthias Kyburz på andreplass. Victor Svensk – som kompletterte pallen – var nesten 5 minutter bak dagens mann på Idre Fjäll.

Speakeren kalte Fosser kongen av langdistanse, og når en vet at dagens suverene vinner har gått til topps p 8 av 11 langdistanser internasjonalt siden han ble senior, må en kunne gi ham rett.

Lørdag venter mellomdistanse fra samme arena:

– Jeg føler jeg har blitt bedre teknisk denne sesongen, og kan hevde meg helt i toppen også der.

I dag hevdet lagkamerat Lukas Liland seg bra, og løp inn til 8. plass: Teknisk er det et bra løp, med bare noe smått tidstap. Men jeg løper med «hold» ganske lenge. Jeg er usikker på om det har noe å si for farten, men det var i hvert fall ubehagelig, sa han. Isak Jonsson løp også bra, og ble belønnet med 15. plass. Jørgen Baklid og Kornelius Kriszat-Løvfald ble henholdsvis nummer 1 og 4 i B-finalen, og de løp seg da opp til en plass i A-finalen til lørdagens mellomdistanse.

– Jeg skjønte at det ville bli veldig krevende i skrålien i starten, både på 2.- og 3. post. Likevel bommer jeg litt der. I tillegg «får» jeg en større bom på 8. post, og da er vi samlet fire løpere, forteller Andrine Benjaminsen om dagens langdistanse under verdenscupen i orientering på Idre Fjäll. Og det var ikke hvilke som helst 4 løpere, men kvartetten Tove Alexandersson, Simona Aebersold, Natalia Gemperle og Andrine Benjaminsen.

- Derfra og til mål blir det nesten litt kjedelig, for selv om det er noen lengre strekk, så er det få veivalgsmuligheter, og vi blir løpende sammen.

Denne kvartetten ender da også opp med, hele pallen og 5. plass i resultatlisten, med Tove Alexandersson foran Simona Aebersold og Andrine Benjaminsen.

– Det er ikke den 3. plassen jeg er mest stolt over, sier Benjaminsen selv. Hun erkjenner likevel at hun fikk gode svar fysisk. Dermed er det god grunn til å glede seg til verdenscupen fortsetter med mellomdistanse på lørdag: - Jeg ser frem til det, og få vise hva jeg er god for i dette fjellterrenget.

I dag fikk vi se at både Victoria Hæstad Bjørnstad, Ingrid Lundanes og Ane Dyrkorn behersker denne type terreng:

- Jeg var veldig konsekvent med bruken i kompasset i dag, så «plukket» jeg detaljer på veien, sa førstnevnte.



Dette gjorde hun må såpass suksess at hun kunne juble for 6. plass til slutt:

- Jeg er veldig fornøyd både med løpet og plasseringen.

Fornøyde var også Ingrid Lundanes og Ane Dyrkorn – som løp inn til henholdsvis 10.- og 11. plass. Pia Young Vik ble nummer 20.

Kilde: Norsk orientering