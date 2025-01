Slipper publikum inn i livet sitt

I sin første YouTube-video, med tittelen “A week in the life of a world champion”, inviterer Josh Kerr seerne med inn i hverdagen som en av verdens fremste mellomdistanseløpere. Videoen, som blant annet er filmet fra hotellrommet hans i San Diego, gir et innblikk i mesterens liv. Han har dog fått en del kritikk for at han enn så lenge ikke har delt noe særlig om sin egen trening.

Han er derimot ikke redd for å dele sine ambisjoner for 2025-sesongen.

- La oss gå ut og vinne så mye som vi kan, sier han, sier han i videoen.

Han utdyper at hovedmålet er å vinne i både den tradisjonelle Diamond League-serien, samt i den nye Grand Slam-serien, som starter opp i 2025. I tillegg vil han forsøke å forsvare sine VM-titler, både innendørs og utendørs, etter triumfene på 1500 meter i 2023 og 3000 meter innendørs i 2024. Kerr hinter også sterkt om deltakelse i innendørs-VM i Nanjing (Kina), som arrangeres i mars, og gjør det klart at fokuset nå er rettet mot å bygge videre på suksessen fra tidligere sesonger.