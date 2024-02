Den forferdelige nyheten om at Kelvin Kiptum (24) omkom i en trafikkulykke, blir mottatt med sorg i løpemiljøer over hele verden. Ulykken skjedde i hans hjemland Kenya. Også hans trener Gervais Hakizimana mistet livet. En kvinne som også befant seg i bilen skal være hardt skadet.



- Jeg håper virkelig at dette er fake news, skriver den kenyanskfødte løperen Paul Chelimo på X.

I really hope this is fake news😩 https://t.co/JGT45l5qGh — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉🥉 (@Paulchelimo) February 11, 2024



President i World Athletics, den tidligere storløperen Sebastian Coe, skriver:

- Vi er sjokkert over å høre at vi har mistet Kelvin Kiptum og hans trener Gervais Hakizama.



Gjennombruddet

Kiptum slo for alvor gjennom i 2023, da han først løp inn til løyperekord og seier på 2.01.25 i London maraton. Så, under Chicago maraton i oktober, løp han inn til en fantastisk verdensrekord på utrolige 2.00.35. En rekord som bare noen dager før hans død, ble ratifisert som ny verdensrekord.

Verden fikk virkelig opp øynene for Kiptum da han overraskende vant Valencia maraton i sin debut i desember 2022. Vinnertiden da ble 2.01.54.



Kiptum med det synlige beviset på at han tok rekorden. (Foto: photo © Bank of America Chicago Marathon/Kevin Morris)



Debuterte i 2019

Kelvin Kiptum er født og oppvokst på en gård i Chepsamo. En landsby i Chepkorip, Kenya. Han begynte å løpe da han var 13 år, og slo gjerne følge med lokale maratonløpere i tidlig alder.

Den internasjonale debuten gjorde han som 19-åring, da han stilte opp på halvmaraton under Lisboa maraton. Han løp i mål på 59.54, og ble nummer fem. Før han tok steget opp til maratondistansen, senket han halvmaratonpersen sin til 58.42 under Valencia halvmaraton i 2020. Han løp distansen raskere enn 60 minutter ved seks anledninger.



