Chepngetich (30) smadret verdensrekorden da hun vant Chicago Marathon i 13. oktober i fjor på 2:09:56. Chepngetichs tid i Chicago var en forbedring av etiopiske Tigst Assefas rekord satt i Berlin Marathon i 2023 med nesten to minutter.

HCTZ brukes klinisk for å hindre vann å samle seg opp i kroppen samt for å behandle høyt blodtrykk og er forbudt til enhver tid i henhold til Verdens antidopingbyrås (WADA) regelverk. HCTZ, som ofte brukes som et maskeringsmiddel, har et minimum rapporteringsnivå på 20 nanogram per milliliter (ng/ml) i urin. Chepngetichs prøve viste 3800 ng/ml.

Chepngetich var ikke midlertidig suspendert av AIU da hun ble varslet 16. april. 19. april valgte hun imidlertid en frivillig midlertidig suspensjon mens AIUs etterforskning pågikk.

- I de mellomliggende månedene fortsatte AIU sin etterforskning og utstedte i dag en siktelse og iverksatte sin egen midlertidige suspensjon», uttaler AIU-leder Brett Clothier.