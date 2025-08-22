Verdensstjerner og mosjonister side om side på Bislett Stadion i Sankthanshaugen 5000
Lørdag 23. august samler Sankthanshaugen 5000 både mosjonister og verdenseliten på Bislett Stadion. Rundt 100 eliteløpere fra inn- og utland og 400 amatører på alle nivåer stiller til start i et løp som raskt har blitt en folkefest for både løpere og publikum.
Sankthanshaugen 5000 kombinerer løpegleden i bredden med intensiteten i toppidretten. På startstreken finner vi flere av verdens beste mellom- og langdistanseløpere, som bruker Bislett som kvalifiseringsarena foran sommerens VM i Tokyo.
Blant høydepunktene:
- • Justyn Knight (Canada) – personlig rekord 12:51 på 5000 meter
- • Elliot Giles (Storbritannia) – verdensrekordholder på «Road Mile»
- • Andreas Fjeld Halvorsen (Norge) – norsk stortalent på mellomdistanse
- Målt i kvalitet er det kun Bislett Games som kan matche nivået i Norge. Publikum får en unik mulighet til å oppleve verdensstjernene på nært hold – side om side med mosjonister. Sankthanshaugen løpeklubb byr på gratis inngang, sier løpsgeneral Frode Saugestad.
– Vi er stolte over å samle både mosjonister og verdensstjerner på Bislett. Publikum vil få oppleve alt fra førstegangsløpere til noen av verdens beste på jakt etter VM-billett, fortsetter han.
– Hos oss får også amatørene kjenne på den ekte Bislett-stemningen. Det settes opp mange felt, alle med lyshare – også for dem som har mål om 5000 meter på 30 minutter, sier Saugestad.
Fakta om Sankthanshaugen 5000:
- • Tid og sted: lørdag 23. august, Bislett Stadion, Oslo
- • Barneklasse 500 m fra 13.00, bredde 5000 m fra 13.15, elite fra 19.00
- • Deltakere: ca. 500 løpere (400 mosjonister, 100 eliteutøvere)