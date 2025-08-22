Sankthanshaugen 5000 kombinerer løpegleden i bredden med intensiteten i toppidretten. På startstreken finner vi flere av verdens beste mellom- og langdistanseløpere, som bruker Bislett som kvalifiseringsarena foran sommerens VM i Tokyo.

Blant høydepunktene:

• Justyn Knight (Canada) – personlig rekord 12:51 på 5000 meter

• Elliot Giles (Storbritannia) – verdensrekordholder på «Road Mile»

• Andreas Fjeld Halvorsen (Norge) – norsk stortalent på mellomdistanse

- Målt i kvalitet er det kun Bislett Games som kan matche nivået i Norge. Publikum får en unik mulighet til å oppleve verdensstjernene på nært hold – side om side med mosjonister. Sankthanshaugen løpeklubb byr på gratis inngang, sier løpsgeneral Frode Saugestad.

– Vi er stolte over å samle både mosjonister og verdensstjerner på Bislett. Publikum vil få oppleve alt fra førstegangsløpere til noen av verdens beste på jakt etter VM-billett, fortsetter han.

– Hos oss får også amatørene kjenne på den ekte Bislett-stemningen. Det settes opp mange felt, alle med lyshare – også for dem som har mål om 5000 meter på 30 minutter, sier Saugestad.

Fakta om Sankthanshaugen 5000: