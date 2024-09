Vestfold Maraton, som arrangeres av Bedriftsidretten i samarbeid med Tjølling IF, Vear IF og Barkåker IF, lover å bli en stor begivenhet i Vestfold. GØIF stiller også sterkt og bidrar med solid innsats for å sikre et vellykket arrangement.



Løypa: Fra Larvik til Tønsberg

Starten på helmaraton finner sted på Hegdal industriområde i Larvik. Derfra strekker løypa seg gjennom naturskjønne omgivelser før deltakerne avslutter løpet på Jahn Teigens plass i enden av brygga i Tønsberg. For de som deltar i halvmaraton, er startpunktet ved Torp stasjon Råstad, med en målgang som også er på Jahn Teigens plass.





Medaljen som venter på den andre siden av målstreken. (Foto: Arrangøren)



Stafettmaraton - en lagopplevelse

Et populært innslag i Vestfold Maraton er stafettmaratonen, et konsept som minner om Holmenkollstafetten. Her kan lag på flere deltakere dele på maratondistansen, og hver løper får sin egen etappe. Dette gjør løpet mer tilgjengelig for de som kanskje ikke er klare for en full maraton, men som likevel ønsker å delta i det store arrangementet.



Fokus på fellesskap og aktivitet

Vestfold Maraton har som mål å engasjere både unge og voksne til fysisk aktivitet. Med et sterkt fokus på sosialt samvær og fellesskap ønsker arrangørene å gi alle en mulighet til å oppleve gleden ved å delta i et løp, enten som individuelle løpere eller som en del av et lag. Stafettmaratonen gir også en unik sjanse til å oppleve denne gleden sammen med andre.

Lørdagens arrangement er dermed ikke bare et løp, men også en mulighet til å være med på en fest av aktivitet, fellesskap og idrettsglede.





