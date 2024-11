Bredden i veteranklassene i Hytteplanmila var stor. I den største klassen, menn 35-39 år, var det hele 485 som løp. Selv om nivået var høyt, overlevde norgesrekordene for veteraner.

Det skyldes ikke bare værforholdene, men også at Hytteplanmila har fått hard konkurranse om å ha Norges raskeste løype. Løpere som vil sette pers har nå flere raske løyper å velge mellom hvor det er langt lettere å få tak i en startplass enn i Hytteplanmila.

Værforholdene var tilsynelatende gode: 10 varmegrader, overskyet oppholdsvær og nesten vindstille - det høres ut som perfekte forhold for løping. Men tre forhold gjorde at det likevel ikke gikk rekordfort i år:

1) Den høye luftfuktigheten var ikke ideell

2) Utsettelsen av starten med en halv time, ga litt mer vind

3) Utsettelsen gjorde også at de fleste varmet opp to ganger.



Om vi ser på de norske veteranrekordene på 10 km per 1. januar i år, så ble det satt en ny rekord av 20 mulige. Men den rekorden ble forbedret tidligere i år, så det ble ingen nye norske veteranrekorder i Hytteplanmila i år.



Ser vi på årsbestelista på 10 km for veteraner så langt i år så er det kun ett av årsbesteresultatene for menn som toppes av et resultat fra Hytteplanmila. For kvinner er det tre. men fire av 20 årsbestelister er mindre enn normalt for Hytteplanmila. Det var for mange av klassevinnerne i Hytteplanmila som løp fortere i andre løp.



Hytteplanmilas herrevinner, Narve Gilje Nordås, følte seg i god form og følte også at det gikk fort unna i et meget sterkt elitefelt. Han var derfor forundret over at det gikk nesten 30 sekunder saktere enn i 2023. Det var mange av deltakerne som opplevde at forholdene ikke var de beste.

Kvinnenes veteranklasser

Raskeste veteran: Anne Årrestad (81) ble nr. 19 totalt og best av alle over 35 år. (Foto. Kjell Vigestad)

. Klasse damer 35-39 år 186 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 81 Anne Årrestad Vidar Sportsklubben 34:54 2 64 Julie Aspesletten Oslostudentenes IK 35:00 3 86 Christina Toogood Sandnes IL 35:50 4 122 Heidi Hestmark Smalås Namdal løpeklubb 37:18 5 5066 Lene Nylund Strandbygda IL 37:23 6 99 Marita Hartz 37:36 7 148 Guro Skøien Flatekval 37:47 8 141 Guro Langødegård Hoel Gui Sportsklubb 37:49

Klart best i klassen: Marie Kloster (59) er omgitt av menn og ei dame, Sonja Moen, i klasse 23-29 år. (Foto: arrangøren)

. Klasse damer 40-44 år 171 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 59 Marie Kloster Skjalg IL 36:29 2 92 Silje Eklund Raufoss IL -Friidrett 37:28 3 139 Silje Hansen Nordreisa IL 37:44 4 130 Petra Jacoby Nordseter Orphans 38:12 5 5604 Ida Flaatten Vidar Sportsklubben 38:17 6 90 Ingrid Eikaas Ukkelberg Søgne IL 38:58

Klar klasseseier: Anita Iversen Lilleskare ligger på bildet ltt foran en av landets beste mannlige veteraner, Kristen Aaby (60-64 år), men litt ulik starttid ga likevel Kristen minuttet bedre i sluttid. (Foto: Kjell Vigestad)

. Klasse damer 45-49 år 153 løpere i mål) Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 87 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 36:55 2 4378 Hege Njå Bjørkmann Vidar Sportsklubben 38:06 3 5772 Jessica Gunnarsson Vidar Sportsklubben 38:15 4 2421 Silje Christiansen Driv Idrettslag 38:30 5 5039 Ragnhild Sørlie Aamdal Vidar Sportsklubben 39:25 6 134 Lisbeth Pedersen Vidar Sportsklubben 39:28 7 2810 Linn Agdestein Ullern runners 39:43 8 2325 Camilla Solberg Vethe Moss IL 39:59

Comeback: For 25 år kom to søstre Gunnarsson fra Sverige, som begge løp fort. De løp seg rett inn på den norske 10 km-statistikken med 13. og 16. plass i 1999 og slo seg ned i Norge. Siden har søster Jessica holdt det gående, mens Annica (bildet) har skiftet navn til Hernes og har vært borte fra konkurranser lenge. Men i år ble det hun, som storesøster, som tok NM-gull, mens Jessica måtte nøye seg med bronse i klasse under, 45-49 år. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Klasse damer 50-54 år 102 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 5640 Annica Hernes Fossum IF 39:53 2 1369 Kjersti C. Moody Romerike Ultraløperklubb 39:54 3 5303 Ellen Kvalheim Stjørdal Friidrettsklubb 40:57 4 5550 Eva Gustumhaugen Lyn Ski 41:16 5 2322 Lena Jansen 41:51 6 3288 Ingvild Aurdal Romerike Ultraløperklubb 42:52

Holder koken: Torhild Dybwad Mathiesen har en lang karriere innen løping og løper fortsatt fort. 40.27 gir henne en 9. plass på alle-tiders-statstikken for klasse 55-59 år. (Foto: arrangøren)

. Klasse damer 55-59 år 74 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 4854 Torhild Dybwad Mathiesen Vidar Sportsklubben 40:27 2 2558 Monica Ragnvaldsen Idrettslaget Try 42:07 3 2166 Lillian Grongstad Kongsberg IF 42:43 4 5243 Annvor Sletvold Vind IL 42:56 5 2128 Sidsel Mohn Kongsberg IF 43:43 6 1423 Hanna Blom Breivik Kongsberg IF 43:43

Jevnt i toppen: Det var jevnt i kampen om medaljene i klasse 60-64 år. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Klasse damer 60-64 år 39 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 1054 Sissel Pettersen Høybråten og Stovner IL 44:36 2 2719 Torunn Holtan Gjerpen IF Allianse 44:52 3 3700 Lill Halvorsen Jutul IL 45:05 4 1804 Gro Strande Ringerike Friidrettsklubb 46:46 5 4494 Ingunn Eriksen 46:52 6 3744 Kjersti Myhre Friskis 47:59

Hytteplan-legenden: Kari Langerud har fire førsteplasser, sju andreplasser og tre tredjeplasser i aldersklassene på Hytteplanmila.I tillegg har hun vært fartsholder flere ganger. Årets seier var kanskje litt overraskende i og med at Synøve Brox, "Årets veteranløper" de siste årene også sto på startstreken. Synøve kom imidlertid bare knappe 5 km før en skade tvang henne til å gå de siste 5. (Foto: Kjell Vigestad)

I denne klassen kom en forbedring av de norske veteranrekordene ved inngangen av året. Kari løp fortere enn Kirsti Johnsens norske rekord fra Hytteplanmila for fem år siden på 44.45 med over ett minutt. Men siden Synøve Brox tidligere i år har forbedret den rekorden til 41.49 da hun ble verdensmester under VM for veteraner i Göteborg tidligere i år, så ble det ikke satt en eneste norsk veteranrekord i årets Hytteplanmil.

. Klasse damer 65-69 år 14 løpere i mål. Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 3070 Kari Langerud Ringerike Friidrettsklubb 43:27 2 3390 Lill Eriksen Team sportsmanden 50:04 3 1245 Siri Helle Friedemann Team Friedemann 52:11 4 1296 Anne Søbstad Rye Team Kondis Oslo 52:15





Nr. 1 og 3 i klassen: Kirsti M Johnsen, som alltid kommer høyt opp når "Årets veteranløper" skal kåres, vant nok en gang klassen og blir gratulert av Kristin Ringdalen som fikk NM-sølv i klasse 70-74 år fordi toeren ikke var medlem av en klubb tilsluttet Friidrettsforbundet. (Foto: Kjell Vigestad)

. Klasse damer 70-74 år 13 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 1460 Kirsti M. Johnsen Tjøme Løpeklubb 47:11 2 2520 Christina Hillkirk Ringkollen maraton team 51:44 3 2836 Kristin Ringdalen Kongsberg IF 52:19 4 1445 Ingunn Agnete Ytrehus Romerike Ultraløperklubb 53:27

Mor og sønn: I fjor løp Even Brøndbo Dahl glimrende på 28.28 og ble nr. 5. I år holdt skader han unna Hytteplanmila, mens mora kom tilbake og forbedret seg med to minutter fra i fjor. Hun er gift med Edvard Dahl som rundt 1990 var en av landets beste på maraton og halvmaraton med mange NM-medaljer. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Klasse damer 75-79 år 2 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 1991 Inger Kristine Brøndbo FIK Orion 59:04 2 3431 Magnhild Reddy Sørensen 1:29:28

Mennenes veteranklasser

To veteraner: Fremst i dette feltet etter drøye 2,5 km ut i Hytteplanmila ser vi Marius Vedvik (227), som med sine 15 NM-gull definitivt kan kalles en veteran i norsk friidrett, men er fortsatt bare 32 år, så han er ikke veteran etter forbundets klasseinndeling. Men det er nr. 231 Tom Erling Kårbø som fylte 35 år i år. Veteran er han også definitivt med sine 8 NM-titler på 3000 m hinder. I Hytteplanmila sto han for den beste tiden av alle de 485 veteranene som løp i klasse 35-39 år med 30.06. (Foto: Kjell Vigestad)

. Menn klasse 35-39 år 485 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 231 Tom Erling Kårbø Stord IL 30:06 2 244 Mathias Moen Vidar Sportsklubben 30:47 3 280 Andreas Sjurseth Vidar Sportsklubben 30:54 4 308 Martin Lönnfält Hälle IF 31:21 5 310 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb 31:27 6 240 Rickard Emilsson IK Akele 31:38 7 306 Jostein Rogstad Vidar Sportsklubben 31:53 8 349 John Christian Deighan Frogner Runners 31:54 9 440 Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL 31:56 10 356 Mats Håpnes Alta IF 32:26 11 344 Henning Offigstad Bratsberg IL 32:26

NM-pallen: Andreas Penne Nygård vant gullet og flankeres av Geir Endre Rogn (tv) og klubbkamerat i Sandnes IL,Bjørnar Ustad Kristensen (th), som i likhet med Tom Erling Kårbø har solid bakgrunn som hinderløper med sju NM-titler og Norges nest beste tid på distansen. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Menn klasse 40-44 år 321 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 265 Andreas Penne Nygård Sandnes IL 30:55 2 267 Geir Endre Rogn Fjellblom IL 31:13 3 295 Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL 31:45 4 5641 Jarle Wermskog Royal Sportsklubb 32:06 5 5233 Espen Kristiansen Gular IL 32:37 6 381 Ronny Losoa Sigdal Friidrettsklubb 32:54 7 4535 Njål Tyssing Velledalen IL - Friidrett 33:00 8 5221 Hamse Looyar Moss Kommune 33:02 9 2769 Magnus Thorkildsen Sørfjell IL 33:25 10 779 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL 33:28 11 5321 Nils-Ingar Aadne Andebu IL 33:45





Allsidig: André Haugsbø kan langt mer enn å løpe flate asfaltløp. Han har gode plasseringer i motbakkeløp og ultraløp i fjellet og har også bakgrunn fra langløpslaget United Bakeries. (Foto: Kjell Vigestad)

. Menn klasse 45-49 år 290 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 5247 André Haugsbø Gaular IL 33:06 2 1026 Kristoffer Aashaug Nittedal Banquet Racers 33:31 3 4899 Jon Fiva Tyrving IL 34:16 4 436 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb 34:28 5 3074 Christer Hult Halden løpeklubb 34:30 6 3302 Vidar Stenset Vidar Sportsklubben 34:38 7 3053 Svein Roger Kaspersen Northern Runners 34:40





Jevnt i klassen: Det var bare 5 sekunder mellom gullvinneren og nr. 3 hvor Espen Nyland kom øverst på pallen med Kristian Nedregård (tv) på sølvplas og Håkon Hjemly (th) som nr. 3. (Foto: Samuel Hafsehl)

. Menn klasse 50-54 år 243 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 5569 Espen Nyland Ottestad IL 34:23 2 5413 Kristian Nedregård Spjelkavik og Omegn FIK 34:26 3 3616 Håkon Hjemly Vidar Sportsklubben 34:28 4 3635 Terje Gulbrandsen Lillehammer IF 34:38 5 2902 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim 35:25 6 4858 Ole André Lukkedal Ørskog IL 35:39 7 1926 Johnny Stensvold Kristiansand Løpeklubb 35:43

Jevnt også i klasse 55-59 år: Per Kåre Langlo (1454) vant med 18 sekunder, men fra andreplassen til fjerdeplassen var det bare 7 sekunder. (Foto: arrangøren)

. Menn klasse 55-59 år 160 løperee i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 1454 Per Kåre Langlo Bærums Skiklub 36:17 2 5771 Jon Per Nygaard Ren-Eng FIK 36:35 3 3205 Even Bratsberg Thommessen BIL 36:37 4 1293 Rune Brustad Tromsø Løpeklubb 36:42 5 2082 Steve Enger ESC 37:17 6 1447 Rolf-Arne Halvorsen Sankthanshaugen LK 37:54

De to beste: Kristen Aaby (th) og Svein Egil Linnerud (tv) med sine NM-medaljer. (Foto: Samuel Hafsahl)

Kristen Aaby, som fem ganger har blitt kåret til "Årets veteranløper", fortalte etter løpet at det har blitt smått med trening i år på grunn av en yrkesskade som maskinentrepenør. Men han har store planer for det året han rykker opp i klasse 65-69 år, dvs. om to år. Da blir det både maraton og kortere løp.

. Menn klasse 60-64 år 86 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 2390 Kristen Aaby Sigdal Friidrettsklubb 35:54 2 994 Svein Egil Linnerud Gjøvik Friidrettsklubb 38:19 3 1717 Trond Olav Berg Bøler IF - Friidrett 38:48 4 966 Eskil Dahlen 39:44 5 4669 Cato Thunes Bamford1869 39:46 6 1567 Kjell Øygard Jølster IL 39:49





Blind med ledsager: Terje Løvaas løper fort og har en lang karriere som parautøver både på ski og som løper. I Hytteplanmila ble han nr. 2 i konkurranse med løpere uten handikapp. (Foto: Kjell Vigestad)

. Menn klasse 65-69 år 37 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 944 Ger Van Graas Vidar Sportsklubben 39:34 2 4782 Terje Løvaas Sturla IF 41:41 3 2080 Egil Meisingset Bare Egil 43:10 4 3743 Gunnar Berthelsen Lyn Ski 43:13 5 2718 Svein Stranddal Gjerpen IF 43:29 6 2542 Reidar Søbstad Vidar Sportsklubben 44:23





Nest best noensinne: Øystein Eriksens vinnertid i år er det bare Ivar Sandø som noen gang har løpt fortere enn i klasse 70-74 år. Og Øystein fikk gleden av å slå rekordholderen i år. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Menn klasse 70-74 år 28 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 2334 Øystein Eriksen Ask Friidrett 39:00 2 2185 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb 39:20 3 5720 Øystein Syversen Oppstad IL 42:04 4 2855 Eilif Villanger Ask Friidrett 43:38 5 2305 Rolf Karlsen Hitra Løpeklubb 46:34 6 1585 Jahn Bakke Romerike Runners 46:45





De to beste: Herbjørn Brennhovd (th) og Inge Vinje (tv). (Foto: Samuel Hafsahl)

. Menn klasse 75-79 år 11 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 1158 Herbjørn Brennhovd Gol IL 46:13 2 1459 Inge Vinje Tjøme Løpeklubb 49:34 3 1933 Olav Hagland GTI Friidrettsklubb 51:56 4 2144 Øyvind Hoveid Asker Sk Friidrett 53:44 5 3656 Bjørn Lauglo Stovnerkameratene 54:43

Også tidenes nest beste: Kjell Jonhaugen er litt bak klasserekorden, men er på en klar andreplass og Kjell Fedje er på tredjeplass. (Foto: Samuel Hafsahl)

. Menn klasse 80-84 år 3 løpere i mål Pl. St. nr. Navn Klubb Tid 1 2043 Kjell Jonhaugen Nittedal IL 50:22 2 3614 Kjell Fedje Tinn IL - Friidrett 51:52 3 3885 Arvid Johannes Bjørsvik Gular IL 1:00:01

NM-vinner: Ger Van Graas (486), nederlender som har bodd i Norge siden 1991, er en av de beste veteranløperne i Norge. Nå er han endelig blitt norsk statsborger. Det gjorde at nr. 2 fikk gullet friidrettsforbundets representant i Holehallen under årets 10 km-NM. (Foto fra Hytteplanmila 2023)

NM-medaljer til veteranene - langdryg og lite interessant

Ger Van Graas vant klasse 65-69 år. Han har beholdt sitt nederlandske statsborgerskap selv etter mange år i Norge, men i vår ble han endelig norsk statsborger og underrettet Norges Friidrettsforbund om dette per brev, - ikke bare en gang, men to ganger siden han ikke fikk noen tilbakemelding. NM for veteraner har han vunnet mange ganger før, for med norsk oppholdstillatelse så kan man søke om å få delta i NM. Og det har han gjort før. Men nå trengte han ikke det lenger som nybakt norsk borger.



For å nå bussen hjem etter den forsinkede utgaven av Hytteplanmila i år, så gikk han til sekretariatet og fikk sin fortjente gullmedalje. Friidrettsforbundet hadde også gjort sin hjemmelekse og laget en liste over hvem som ikke fortjente NM-medalje, og på den lista sto Ger. Så da det endelig ble utdeling av NM-medaljer for klasse 65-69 år ble toeren i klassen ropt opp som NM-vinner og fikk utdelt gullmedaljen. Dette ble en pinlig sak for forbundet, som det nå er rettet opp i.



Siden NM-medaljene ble delt ut først og seinere i en ny omgang, ble det delt ut klassepremier til de tre beste, så ble det få fulltallige paller både i runden med utdeling av NM-medaljer og mye seiere premier til de tre beste i klassen.



Så lenge veteranmesterskapene ikke er offisielle NM så burde man kanskje vært litt mer fleksible. Nå ble det to premieutdelinger med svært slunkne NM-paller i begge. Når NM-medaljene blir delt ut til nr. 2, 5 og 6 i klassen blant bare gode norske borgere foran på resultatlista, så kan man ikke vente at de som ble nr. 5 og 6 vet at de fortjener en NM-medalje. Og når den ordinære premieutdelingen til de tre beste skulle deles ut, så trakk det hele så langt ut at mange var dratt hjem. I et særdeles vellykket NM på 10 km, så var det bare i ungdomsklassene at premieutdelingen fungert som normalt, og der var det ingen NM-medaljer å dele ut.

Forbundets veteranutvalget har tidligere ønsket flere deltakere i veteran-NM på bane og spurte for en del år siden om at også bedriftsutøvere kunne få delta i NM, men fikk blankt nei av forbundsledelsen.



Det viktigste for en arrangør er å premiere de beste i løpet. Å dele ut NM-medaljer i veteranklassene har liten betydning spennende når det er nr. 2, 5 og 6 som skal kalles fram i en ny runde med utdeling av medaljer i drøye 20 veteranklasser. Da får heller vinnerne hente medaljene i sekretariatet. Da er det bedre å dele ut medaljene til de tre beste fra Norge selv om de er påmeldt gjennom bedriften sin og ikke friidrettklubben.

Les også: Løpebølgen har for alvor inntatt de eldre aldersgruppene



Veteranstatistikk på kondis.no

med årets statistikk, veteranrekorder og "alle-tiders-statstikk



