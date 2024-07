For tre år siden gikk Kristian Blummenfelt helt til topps under OL i Tokyo. Det var en bragd av usedvanlig dimensjon, og skulle han klare å følge opp med gull også i Paris, vil han i enda større grad gå over i historien som en triatlonlegende.

Det har imidlertid i lengre tid hengt noen mørke skyer over triatlonkonkurransene i Paris. Planen har vært at svømminga skal foregå i Seinen, den store elva som renner gjennom byen. Der er imidlertid vannkvaliteten så varierende og i mange tilfeller så dårlig at det ikke er helsemessig forsvarlig å bruke den til svømming. Verken i går eller i dag har utøverne fått trent svømming i elva på grunn av dårlig vannkvalitet. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt klokka 04.00 natt til tirsdag.

Men det er ikke bare bakteriemengden i vannet som bekymrer. Store nedbørsmengder har også ført til at strømmen i elva er sterkere enn ønskelig, og det kan endre de resultatmessige utslagene på svømmedelen:

– I løypen svømmer du først med strømmen. Så svømmer du rundt noen bøyer, og du merker med en gang du begynner å svømme sidelengs at du blir dratt nedover elven. Så skal du svømme mot strømmen, og det er da du skjønner hvor sterk den egentlig er, forteller Solveig Løvseth til TV2. Løvseth skal etter planen i ilden onsdag sammen med lagvenninne Lotte Miller.

Norge stiller også lag i miksstafetten som går mandag 5. august.

NRK sender fra herrenes triatlon fra klokka 7.50 tirsdag 30. juli og fra kvinnenes triatlon fra klokka 7.50 onsdag 31. juli.

På spørsmålet om Kristian Blummenfelt vil forsvare OL-gullet, svarte hovedpersonen sjøl slik i et intervju med NRK:

– Når jeg først har vunnet ett OL-gull, så er jo drømmen å vinne på nytt. Jeg reiser ikke til Paris for å få et sterkt løp. Jeg reiser til Paris for å vinne.





Også Vetle Thorn tilhører favorittsjiktet i triatlonkonkurransen. (Foto: World Triathlon)





Solveig Løvseth (til venstre) og Lotte Miller (foran i midten) er klare for olympisk triatlon onsdag morgen. (Foto: Foto: Tommy Zaferes / World Triathlon)