Bykarusellen Perseløp i Bergen starter nå opp sesongen. Arrangør Gular vil ha fire løp denne sesongen, ett på hver side av sommeren.

Følgende løpsdatoer er satt opp:

BYKARUSELLEN PERSELØP 2024

Løp 1 : Onsdag 17.april: 5/10 km

Løp 2 : Onsdag 29. mai: 5 km

Løp 3 : Onsdag 4. september: 5 km

Løp 4 : Onsdag 25. september: 5/10 km

Løypen er kontrollmålt og sertifisert av NFIF og godkjent for perser og statistikk.

Start vil som i fjor være på Marineholmen ved VilVite, rett ved siden av Nygårdsparken. Her vil det også bli utdeling av startnummer samt drikke etter målpassering. Løypen følger gangveien rundt Store Lungegårdsvann og passerer AdO Arena på sørsiden.

Kan nå ta NM-krav i gateløp

Med bakgrunn i at World Athletics fra og med denne sesongen har åpnet for at resultater fra gateløp også skal kunne kvalifisere for deltakelse i internasjonale mesterskap på bane, så har Friidrettsforbundet bestemt at også gateløp kan kvalifisere for deltakelse på 10 000 meter i NM. Dette vil en gjeng løpere prøve seg på i Bykarusellen på onsdag.

NM-kravene er satt strengere for gateløp enn på bane, de ser slik ut:

10 km gateløp menn senior: 31:29.

10 km gateløp kvinner senior: 36:59.

Les mer om dette vedtaket her.

Gateløp skal kunne kvalifisere for 10 000m i NM

Bykarusellen Perseløp vil ha fartsholdere til 40/45/50 min på 10km.

Barneløp

Det vil i år bli tilbud om barneløp 600 m med start 17.30. Alle som stiller opp i barneløpet får medalje ved målgang.

Påmelding barneløpet ved oppmøte ved sekretariat senest 17.15.

Gratis påmelding.