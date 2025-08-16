I KU-20 finalen på 1500 m tok Vilde-Sofie Torvund fra IL Fri styringen før Venus Abraham Teffera gikk opp i tet da det var to runder igjen. Vilde-Sofie kom tilbake med 200 meter igjen vant NM-gullet på 4:29.45, ny pers med over fire sekunder, foran Ull/Kisas EYOF-vinner. 15 år unge Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules var også med helt inn op oppløpet og overrasket med bronse på 4:30.76.

Vilde-Sofie Torvund tar føringen fra start. (Foto: Arne Dag Myking)

Med best pers var Venus Abraham Teffera favoritten til å ta NM-gullet. (Foto: Arne Dag Myking)

Malin Søtorp Solberg dra Sarpsborg måtte slippe tetgruppa og kom inn på 6. plass. (Foto: Arne Dag Myking)

Vilde-Sofie Torvund svarte på angrepet og spurtslo Venus Abraham Teffera. (Foto: Arne Dag Myking)

Maia Kulle Andreassen perset i NM med 4:51.11. (Foto: Arne Dag Myking)