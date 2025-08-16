Vilde-Sofie Torvund overrasket med NM-gull på 1500 m i KU20
Vilde-Sofie Torvund holdt unna for favoritten Venus Abraham Teffera og vant NM-gullet i KU20-klassen etter å styrt løpet fra start.
I KU-20 finalen på 1500 m tok Vilde-Sofie Torvund fra IL Fri styringen før Venus Abraham Teffera gikk opp i tet da det var to runder igjen. Vilde-Sofie kom tilbake med 200 meter igjen vant NM-gullet på 4:29.45, ny pers med over fire sekunder, foran Ull/Kisas EYOF-vinner. 15 år unge Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules var også med helt inn op oppløpet og overrasket med bronse på 4:30.76.
Resultater 1500 meter finale KU20:
Pos
St.nr
Navn
Cat
Klubb
Tid
Note
1
52
Vilde-Sofie Torvund
J18/19
FRI
4:29.45
PB
2
413
Venus Abraham Teffera
J17
ULLK
4:29.84
3
126
Kaja Holte Fjeldstad
J15
HERK
4:30.76
4
358
Aurora Kanutte Brandt Sande
J17
TJALV
4:32.72
SB
5
290
Malin Søtorp Solberg
J18/19
SARP
4:39.36
SB
6
217
Ingrid Skaar
J16
NITT
4:41.38
PB
7
368
Helene Guldseth Ørstavik
J16
TJALV
4:46.07
PB
8
69
Agathe Espevik Thorsen
J15
GJDAL
4:46.18
SB
9
289
Klara Helen Homlung Prøitz
J15
SARP
4:46.81
10
267
Selma Alison Boesen Skisaker
J18/19
RUNAR
4:47.48
11
430
Maia Kulle Andreassen
J16
VIDAR
4:51.11
PB
