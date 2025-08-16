I KU-20 finalen på 1500 m tok Vilde-Sofie Torvund fra IL Fri styringen før Venus Abraham Teffera gikk opp i tet da det var to runder igjen. Vilde-Sofie kom tilbake med 200 meter igjen vant NM-gullet på 4:29.45, ny pers med over fire sekunder, foran Ull/Kisas EYOF-vinner. 15 år unge Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules var også med helt inn op oppløpet og overrasket  med bronse på 4:30.76.

Vilde-Sofie Torvund tar føringen fra start. (Foto: Arne Dag Myking)
Med best pers var Venus Abraham Teffera favoritten til å ta NM-gullet. (Foto: Arne Dag Myking)
Malin Søtorp Solberg dra Sarpsborg måtte slippe tetgruppa og kom inn på 6. plass. (Foto: Arne Dag Myking)
Vilde-Sofie Torvund svarte på angrepet og spurtslo Venus Abraham Teffera. (Foto: Arne Dag Myking)
Maia Kulle Andreassen perset i NM med 4:51.11. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 1500 meter finale KU20:

Pos
St.nr
Navn
Cat
Klubb
Tid
Note
1
52
Vilde-Sofie Torvund
J18/19
FRI
4:29.45
PB
2
413
 Venus Abraham Teffera
J17
ULLK
4:29.84
 
3
126
Kaja Holte Fjeldstad
J15
HERK
4:30.76
 
4
358
Aurora Kanutte Brandt Sande
J17
TJALV
4:32.72
SB
5
290
Malin Søtorp Solberg
J18/19
SARP
4:39.36
SB
6
217
Ingrid Skaar
J16
NITT
4:41.38
PB
7
368
Helene Guldseth Ørstavik
J16
TJALV
4:46.07
PB
8
69
Agathe Espevik Thorsen
J15
GJDAL
4:46.18
SB
9
289
Klara Helen Homlung Prøitz
J15
SARP
4:46.81
 
10
267
Selma Alison Boesen Skisaker
J18/19
RUNAR
4:47.48
 
11
430
Maia Kulle Andreassen
J16
VIDAR
4:51.11
PB

Alle resultater junior-NM 2025