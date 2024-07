Selvfølgelig blir det meget spennende å se Karsten Warholm mot sine to raskeste konkurrenter Rai Benjamin og Alison Dos Santos på 400 meter hekk, men som vanlig konsentrerer Kondis seg om distanser fra 800 meter og oppover.



Ny spennende duell på 1500 meter

Jakob Asserson Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot hadde en intenst kamp om seieren da de møttes på Bislett i mai. Vår mann sikret seg da førsteplass med et elegant og spektakulært stup over mållinjen. Får vi en reprise i kveld, eller blir det avgjort tidligere i løpet? I så fall, av hvem? Hva med Narve Gilje Nordås, kan han utfordre den nybakte pappaen fra Sandnes?

Til start kommer også amerikanske Yared Nuguse, og nederlandske Niels Laros. Sistnevnte hadde ikke den beste starten på sesongen, men er definitivt på vei inn i godformen.



Startliste

Nasjon Navn Pers Sesongbeste FRA GOUYETTE Maël 3:32.67 3:32.67 USA CIATTEI Vincent 3:31.78 3:31.78 GBR GILES Elliot 3:31.06 3:30.92 KEN KOMEN Brian 3:32.29 3:32.29 POR NADER Isaac 3:30.84 3:30.84 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:33.87 3:29.47 ITA ARESE Pietro 3:32.13 3:32.13 AUS HOARE Oliver 3:31.08 3:29.41 GBR GOURLEY Neil 3:34.11 3:30.60 NED LAROS Niels 3:31.25 KEN CHERUIYOT Timothy 3:29.77 3:28.28 FRA HABZ Azeddine 3:30.80 3:29.26 USA NUGUSE Yared 3:30.86 3:29.02 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:29.74 3:27.14 BEL SISK Pieter 3:36.57 3:35.12 SLO RUDOLF Zan 3:43.23 3:41.75

Start: Klokka 21:34 (NRK1)



800 meter menn

Vi har ingen norske løpere med her, men vi kan jo heie på Andreas Kramer fra vårt naboland i øst. Han møter sterk motstand i løpere som Djamel Sedjati fra Algerie og Marco Arop fra Canada. Sedjati vant den meget gode 800-meteren i Paris sist helg, mens Arop er regjerende verdensmester. Begge er ubeseiret i år, og dette møtet kan gi en pekepinn på hvem som er den største favoritten til OL-gullet i Paris.



Startliste

Nasjon Navn Pers Sesongbeste ITA TECUCEANU Catalin 1:44.01 1:44.01 FRA ROBERT Benjamin 1:44.30 1:43.48 USA HOPPEL Bryce 1:42.77 1:42.77 SWE KRAMER Andreas 1:43.66 1:43.66 ESP ATTAOUI Mohamed 1:44.57 1:44.35 ALG SEDJATI Djamel 1:41.56 1:41.56 CAN AROP Marco 1:43.53 1:42.85 BEL CRESTAN Eliott 1:42.43 1:42.43 GBR PATTISON Ben 1:44.44 1:44.02 FRA TUAL Gabriel 1:41.61 1:41.61 FRA le MEUR Ludovic 1:46.41 1:46.40 KEN CHEMININGWA Aaron Kemei 1:42.08 1:42.08

Start klokka 20:23 (NRK1)



Verdensrekordforsøk på 2000 meter

På kvinnenes 2000 meter ryktes det at australske Jessica Hull sikter seg inn mot verdensrekord (5.21,56). Tre fartsholdere skal forsøke å bidra til at hun klarer det. Og formen er det nok ingenting å si på. Under Diamond League-stevnet i Paris for noen dager siden, løp hun inn til strålende 3.50,83 på 1500 meteren.



Startliste

Nasjon Navn URU FERNÁNDEZ María Pía CAN STAFFORD Lucia GBR COURTNEY-BRYANT Melissa ETH EMBAYE Axumawit ESP GARCÍA Marta KEN JEBITOK Edinah AUS GRIFFITH Georgia FRA GUILLEMOT Agathe USA McGEE Cory Ann IRL MAGEEAN Ciara USA MACLEAN Heather AUS HULL Jessica ESP GUERRERO Esther ESP MARTÍN Lorena

Start klokka 20:43 (NRK1)