Søndag 27. oktober starter den 52. sesongen for Vinterkarusellen på Romerike. Som vanlig er det 10 løp som inngår i karusellen som går fra oktober 2024 til mars 2025.

Vinterkarusellen 2024/25 starter med Lørenskogløpet som i år er endret fra å tidligere ha vært halvmaraton til nå å være en kontrollmålt 10 km.

Gode persemuligheter i Lørenskogløpets nye og raskere løype

Midt i Lørenskog sentrum inviterer Lørenskog Løpeklubb og Lørenskog Friidrettslag til løpefest søndag 27. oktober. Etter flere år med lange distanser i kupert løype, har løpemiljøene i Lørenskog nå gått sammen og funnet en ny, flatere løype.

Med ingredienser som barneløp uten nedre aldersgrense i familievennlige omgivelser, blandet sammen med en rask og persevennlig asfaltløype på 10 kilometer, står det gode løpsopplevelser for alle på menyen til Lørenskogløpet 27. oktober.

– Vi gleder oss skikkelig til å være med og arrangere Lørenskogløpet, forteller Lars Peter Raknes, som er primus motor i Lørenskog Løpeklubb og initiativtaker for den nye versjonen av Lørenskogløpet.

– På sikt håper vi at arrangementet kan bli en folkefest som samler kommunens innbyggere og alle nærområdets løpere i en løype gjennom sentrale deler av Lørenskog.

For store og små

Både store og små løpere er invitert til Lørenskogs store løpefest den siste søndagen i oktober, som starter med barneløp på 850 meter. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, hvor alle løpeglade barn kan delta. Det er også helt lov å løpe sammen med barnet eller å løpe med vogn.

Etter at alle barna har fått sin velfortjente medalje etter målgang, går startskuddet for Lørenskogløpets 10 kilometer i en helt ny løype. Den raske og lettløpte løypa er kontrollmålt og er lagt til en sentral og flat asfaltrunde på 5 kilometer, som løpes to ganger.

– Her det gode persemuligheter sa han som målte opp løypa, og det er vi helt enig i, sier Raknes.

Lørenskog Løpeklubb stiller med fartsholdere som vil løpe i jevn fart mot en sluttid til 35, 38, 40, 45, 50, 55 og 60 minutter. Ved behov vil det bli satt opp flere fartsholdere. Uansett om du biter deg fast i ryggen på en av fartsholderne eller løper i eget tempo, er det ingen makstid!

Både barneløpet og 10 kilometeren starter utenfor Mailand videregående skole og har målgang rett foran Lørenskog hus – midt i Lørenskog. I start- og målområdet er også garderober, kiosk og parkering. Barneløpet starter 14.00 og 10 kilometer starter 14.30.

I ny drakt

De foregående årene har Lørenskogløpet vært arrangert som et halvmaraton i en kupert løype på variert underlag. I årets utgave av Lørenskogløpet har arrangørene tatt grep for å favne enda flere løpere, med kortere distanse, en flatere og mer lettløpt løype og et eget barneløp.

I likhet med tidligere år er også årets utgave av Lørenskogløpet en del av tradisjonsrike Vinterkarusellen på Romerike. Selv om distansen er endret til 10 kilometer, er Lørenskogløpet fortsatt det første løpet i Vinterkarusellen 2024/2025.

Mer informasjon og påmelding til Lørenskogløpet 27. oktober finner du løpets Facebook-arrangement.

Årets vinterkarusell på Romerike

I fire av årets løp i Vinterkarusellen er det kontrollmålte løyper. Foruten nevnte Lørenskogløpet 27. oktober er også 2. løp i Sørum (5 km) kontrollmålt, 7. løp på Haga (10 km) og 10. løp på Lørenskog (5 km). 3. løp på Løvenstad er et motbakkeløp på 2,2 km.

Innbydelse og link til påmelding for Vinterkarusellen

Arrangørens hjemmeside: Lørenskog FIL

LØPSLISTE VINTERKARUSELLEN 2024/25:

Løp Dag Dato Kl. Arrangør Sted Lengde 1 Sø 27.okt 14:30 Lørenskog FIL Mailand skole 10 km * 2 Lø 09.nov 14:30 Sørum IL Sørum skole 5,0 km * 3 Lø 07.des 14:30 Romerike Runners Team Løvenstad 2,2 km ** 4 Lø 28.des 14:30 Ull/Kisa IL Jessheim friidrettsstadion 7,0 km 5 Lø 04.jan 14:30 Aurskog-Høland IL Bjørkelangen vgs 8,0 km 6 Lø 18.jan 14:30 Fet Friidrettsklubb Hovinhøgda skole, Borgenrunden 8,5 km 7 Lø 01.feb 14:30 Haga IF Haga stadion 10,0 km * 8 To 13.feb 18:30 Raumnes og Årnes IL Årnes skole, Årnes 3,1 km 9 To 27.feb 18:30 Romerike Runners Team Lillestrøm stadion 7,0 km 10 Lø 08.mar 14:30 Lørenskog FIL Lørenskoghallen 5,0 km *

* Kontrollmålt løype. ** Motbakkeløp.



Vinterlige forhold i Vinterkarusellen på Romerike. Her fra det 4. løpet, som gikk 28. desember, i fjorårets karusell. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)