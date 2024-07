- Jeg tror vi kan ha alle muligheter til å få – i hvert fall en god plassering, sa Eirik Langedal Breivik etter at han hadde gjort unna sin andreetappe på dagens VM-sprintstafett for det norske laget.

- Selv om jeg har gjort det litt vanskeligere enn ønsket for Kasper (Fosser) og Andrine (Benjaminsen), la han til.

Etter Langedal Breivik hadde gjort unna sin etappe var Norge 9. lag i stafetten, med 50 sekunder opp til lederlaget i stafetten som avgjøres i formatet med kvinne, herre, herre, kvinne. Da gjensto – som nevnt Fosser og Benjaminsen – for Norge, og de leverte på Riccarton Campus noen kilometer sørvest for sentrum av Edinburgh, med universitetsbygninger og gressletter om hverandre.

- Jeg fikk et utgangspunkt som jeg trives med og har fått mange ganger tidligere, sa Andrine Benjaminsen om å gå ut som 5. kvinner, med 20-tallet sekunder opp til teten.

Dette etter en strålende etappe av Fosser.

- Jeg løser også mine oppgaver slik jeg skal, og er bra fornøyd, fortsatte Benjaminsen – som løp i mål som 4. kvinne på sisteetappe.

Men da Tove Alexandersson – for Sverige – hoppet over en post på sin ferd mellom start og mål på sisteetappe, ble det bronse for Norge – og kvartetten Victoria Hæstad Bjørnstad, Eirik Langedal Breivik, Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen:

- En VM-medalje er alltid moro, men det er selvfølgelig ikke slik vi ønsker å vinne medaljer, sa Benjaminsen.

Det var til slutt Sveits som vant VM-sprintstafett foran Finland.



Nye muligheter for VM-medaljer for de norske løperne kommer når VM i Edinburgh avsluttes med knockout sprint på tirsdag.

Kilde og bilde: Norsk orientering