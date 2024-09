– Jeg er egentlig godt fornøyd med løpet. Jeg jobbet bra med hodet hele veien og føler jeg også holdt «trøkket» bra oppe hele veien, sa Marie Olaussen etter å ha løpt inn til 4. plass på dagens langdistanse under verdenscupen utenfor Kuopio i Finland. Fredrikstad-jenta evnet å være fornøyd til tross for at det ble det som ofte betegnes som den sure 4. plassen, med bare 12 sekunder opp til Hanna Lundberg på 3. plass:

– Jeg gjennomfører stort sett som jeg har planlagt, og må være fornøyd med min prestasjon i dag. Samtidig gir det også selvtillit på at jeg behersker denne type terreng.



Den selvtilliten tar Olaussen med seg først til lørdagens mellomdistanse og søndagens stafett fra samme arena, deretter er det VM til sommeren i samme område, hvor dagens prestasjon er en god bekreftelse på veien. Andrine Benjaminsen fikk også gode svar etter sitt løp – som holdt til 6. plass:

– Jeg bommer litt på 9.- og 10. post. I tillegg er ikke det fysiske helt der jeg ønsker i dag, men topp 6 i verdenscupen er alltid noe å ta med seg, sa hun etter dagens løp.



Et løp hvor Tove Alexandersson viste klasse da hun vant med over 4 minutter ned til Simona Aebersold – på andreplass. Ane Dyrkorn (13), Victoria Hæstad Bjørnstad (16), Gøril Rønning Sund (18), Ingrid Lundanes (21) og Kamilla Steiwer (24) presterte også bra i dag – og løp seg alle inn blant de 30 beste på dagens langdistanse.

- Jeg kan ikke gi meg selv godkjent i dag, sa Kasper Fosser etter dagens 4. plass på langdistansen under verdenscupen utenfor Kuopio i Finland.

- Dette er tangering av det dårligste jeg har av resultat på langdistanse i verdenscupen, og da kan jeg ikke være fornøyd, fortsatte Fosser som hadde 4 små sekunder opp til Eetu Savolainen som tok den siste pallplassen.



Det i en konkurranse hvor vi fikk se hjemmenasjonens Mika Kirmula ta sin første verdenscupseier noensinne. Den finske løperen vant foran Martin Regborn, noe som gjør at det tetter seg til i verdenscupen – hvor Fosser fremdeles leder med 47 poeng ned til nevnte Regborn.

- Jeg har følt meg i bra form i hele høst egentlig, men i dag følte jeg at kroppen ikke «svarte» som jeg ønsket. Men jeg er innstilt på å avslutte sesongen på en god måte under årets siste verdenscupløp på lørdag.

- Jeg er veldig motivert for det.

Den mellomdistansen går fra samme arena som i dag. Da vil nok også Magne Dæhli (19), Lukas Liland (23), Yngve Skogstad (27) (løper ikke lørdag) og Sander Arntzen (28) som i dag løp inn blant de 30 beste – vise seg fra en enda bedre side.

- Jeg fikk en «reality check» i dag, men på mange måter er det greit – for da vet jeg at det må gjøres en jobb om jeg skal være med i det internasjonale selskapet, sa Magne Dæhli om sitt løp i dag.

- Dessverre benytter jeg meg ikke av den muligheten jeg i dag får i verdenscupen. Det ble tidvis for mye feil, sa Lukas Liland om sin gjennomføring.

Så får vi se på lørdag om både de og resten av de norske gjennomfører bedre.

Kilde og bilde: Norsk orientering



Resultater

Herrer:

1 319 Miika Kirmula Finland 1:20:10

2 321 Martin Regborn Sweden 1:20:54

3 310 Eetu Savolainen Finland 1:21:55

4 335 Kasper Harlem Fosser Norway 1:21:59

5 318 Fabian Aebersold Switzerland 1:23:20

6 337 Gustav Bergman Sweden 1:23:28

Øvrige norske:

19) Magne Daehli Norway 1:27:07

23) Lukas Liland Norway 1:28:15

27) Yngve Skogstad Norway 1:28:35

28) Sander Arntzen Norway 1:29:53

36) Jorgen Baklid Norway 1:31:12

41) Isak Jonsson Norway 1:32:42

43) Havard Sandstad Eidsmo Norway 1:33:24

DNF Eirik Langedal Breivik Norway DNF

Damer:

1 61 Tove Alexandersson Sweden 1:13:45

2 70 Simona Aebersold Switzerland 1:17:50

3 69 Hanna Lundberg Sweden 1:19:55

4 68 Marie Olaussen Norway 1:20:07

5 64 Venla Harju Finland 1:20:27

6 62 Andrine Benjaminsen Norway 1:20:43

Øvrige norske:

13) Ane Dyrkorn Norway 1:27:57

16) Victoria Haestad Bjornstad Norway 1:28:26

18) Goeril Roenning Sund Norway 1:28:54

21) Ingrid Lundanes Norway 1:29:55

24) Kamilla Steiwer Norway 1:31:41

37) Oda Scheele Norway 1:34:01