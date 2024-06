BUL-løperen Weldu Negash Gebretsadik tok sin niende seier i Birkebeinerløpet, og er med det den mestvinnende i løpet. Gebretsadik deltok på halvmaraton-løpet under EM i Roma forrige helg, hvor han endte på en 44. plass. I dag viste han at det ikke er moe galt med formen. Som de fleste andre som var gjennom Birkenløypene i dag, synes også Gebretsadik at underlaget var sleipt.

- Jeg falt tre ganger, fortalte han etter målgang.



Gebretsadik sin vinnertid i dag ble 1.10.59. Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes IL fulgte på andreplass med 1.11.23, mens Øystein Ulekleiv fra Dombås IL tok tredjeplassen med 1.11.27. Det var med andre ord relativt tett mellom de tre fremste.



De 5 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Tid 1 66 Weldu Negash Gebretsadik IL BUL Oslo 1:10:58.6 2 63 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL 1:11:22.3 3 30 Øystein Ulekleiv Dombås il 1:11:26.3 4 71 Einar Hedegart Steinkjer FIK 1:11:53.6 5 23 Morten Eide Pedersen 1:11:57.6

Maren Wangensteen best av kvinnene

- Det var hardt i dag, men det var allikevel artig å springe, sa vinner Wangensteen fra Høre/Ryfoss IL.

- Jeg klarte å holde meg på beina i dag. Jeg føler absolutt ikke at jeg er god nok til å vinne Birken, fortsatte hun som viste seg som den beste i dag. Hun forsikret samtidig at hun fortsatt prioriterer skigåing. Wangensteen vant med tiden 1.20.54.



Maren Wangensteen med en liten luke bakover. (Foto: Rolf Bakken)



På andreplass kom Marte Lien Johnsen fra Bratsberg IL, som løp på 1.21.13.

- Jeg er fornøyd. Jeg jakta bak Maren hele veien, men kom aldri helt opp. Det var brutalt i starten, sleipt og kupért og stort behov for terrengsko, sa Lien Johnsen som sørget for at de to beste på resultatlista ble to tidligere skiskyttere.



På tredjeplass kom Stine Holager fra SK Vidar. Hun løp på 1.22.06.



Marte Lien Johnsen ble nummer to i mål og ligger somnummer to her. (Foto: Rolf Bakken)



Julie Aspesletten (317) her foran Stine Holager (328) som ble nummer tre. (Foto: Rolf Bakken)





De 5 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Tid 1 331 Maren Wangensteen Høre /Ryfoss IL 1:20:53.8 2 318 Marte Lien Johnsen Bratsberg IL 1:21:12.5 3 328 Stine Holager Sk Vidar 1:22:05.9 4 341 Tuva Toftdahl Staver 1:25:04.7 5 322 Tine Alfstad Olsen TIF Viking - Langrenn 1:26:02.4



Eivind Flugstad Østberg (58) ble nummer 6 i mål. Asbjørn Slagtern Fjellvåg (6) ble nummer 17. (Foto: Rolf Bakken)



Morten Eide Pedersen ble nummer 5 i mål. (Foto: Rolf Bakken)