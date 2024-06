World Athletics lanserte i går mesterskapet World Athletics Ultimate Championship. Et banebrytende globalt mesterskap som vil prege friidrettskalenderen. Her vil verdensmestere, olympiske mestere og vinnere av Wanda Diamond League konkurrere om tittelen som den "ultimate mesteren".



Et revolusjonerende format

World Athletics Ultimate Championship er ment å være den ultimate sesongfinalen, og har som mål å fengsle millioner av TV-seere over hele verden. Mesterskapet vil foregå over tre kveldssesjoner, hver under tre timer lange. Her vil friidrettens beste utøvere innen sprint, mellom- og langdistanser, stafetter, hopp og kast konkurrere. Dette skal sikre et spektakulært show som både eksisterende og nye friidrettsfans ikke vil gå glipp av, i henhold til uttalelser fra World Athletics.



Skyhøye seierspremier

Med en rekordhøy premiepott på 10 millioner amerikanske dollar, den største noensinne i friidrettens historie, vil gullmedaljevinnerne motta prispenger som per i dag tilsvarer i underkant av 1,6 millioner norske kroner (150000 amerikanske dollar). Dette innovative arrangementet, som arrangeres for første gang 11.-13. september 2026 i Budapest, vil finne sted annenhvert år og lover en spektakulær avslutning på friidrettssesongen.

World Athletics setter med dette en ny standard når det gjelder prispenger. Alle utøvere som deltar i mesterskapet vil bli økonomisk belønnet.



Vertskapsbyen Budapest

Budapest, som ble valgt etter en konkurranseprosess med interesse fra flere store globale byer, vil ønske nesten 400 av verdens beste utøvere velkommen til det første World Athletics Ultimate Championship. Etter å ha vært vertskap for VM i friidrett i 2023, er Budapest klar for å levere igjen.



World Athletics-president Seb Coe uttaler:

Med bare de beste av de beste og med umiddelbart press på å prestere, vil vi skape en intens konkurranse for utøverne som ønsker å vinne tittelen som den ultimate mesteren. World Athletics Ultimate Championship vil være fylt med action og spenning for fansen, og sette en ny standard for friidrettsarrangementer. Med friidrettens største stjerner vil dette bli et globalt sportsarrangement man må få med seg.

Fokus på innovasjon

World Athletics CEO Jon Ridgeon understreker at dette mesterskapet tar sikte på å nå et bredere publikum, spesielt de yngre, og å løfte hele sporten.

- Vi ønsker å forbedre seeropplevelsen, både hjemme og på stadion, og ser på hvilke nye konkurranseinnovasjoner som kan innføres. Vi tror virkelig at dette vil være en "game changer" for hele sporten vår, sier han.

Balázs Furjes, IOC-medlem for Ungarn, legger til at Budapest er beæret over å være den første vertskapsbyen for dette mesterskapet.

Som World Athletics fortsetter å forberede dette spennende nye mesterskapet, vil konsultasjoner med interessenter fortsette gjennom sommeren før en full lansering av arrangementet til høsten.



Noen fakta om World Athletics Ultimate Championship