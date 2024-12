Hva er en Six Star finisher?

En Six Star finisher er en løper som har fullført de seks opprinnelige World Marathon Majors-løpene: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago og New York. Etter å ha gjennomført alle seks, tildeles man den prestisjefylte Six Star-medaljen.

For å delta registrerer man seg i Six Star-programmet, og resultatene blir automatisk registrert. Det finnes ingen tidsfrist for hvor raskt man må løpe alle seks maratonene, og rekkefølgen er valgfri, forklarer nettstedet The Running Channel.

Nye muligheter fra 2025

Fra 2025 blir Sydney Marathon en del av World Marathon Majors, men dette medfører ikke en ny Seven Star-medalje. I stedet planlegges det en Nine Star-medalje, som også vil inkludere kommende løpskandidater som Cape Town Marathon og Shanghai Marathon. Den tidligste muligheten for å oppnå en Nine Star-medalje er i 2027, skriver The Running Channel.

Six Star-medaljen forblir uendret og vil fortsatt tildeles løpere som fullfører de opprinnelige seks løpene.



Boston Marathon er et av de seks maratonløpene som inngår i serien. (Foto: Abbott World Marathon Majors )





Fakta om Six Star finishers i 2024

Ved utgangen av 2024 var det 17.679 løpere som hadde fullført alle seks maratonene. Blant disse er 11.699 menn, 5.979 kvinner og én ikke-binær løper.

Årets milepæler: Hele 4.892 løpere oppnådde sin Six Star-medalje i 2024. Av disse fullførte 46 alle seks løpene i løpet av kalenderåret.

Hele 4.892 løpere oppnådde sin Six Star-medalje i 2024. Av disse fullførte 46 alle seks løpene i løpet av kalenderåret. Gjennomsnittstid og alder: Den gjennomsnittlige tiden for å løpe de seks løpene er 4.03.05 per maraton. Gjennomsnittsalderen for en Six Star finisher er 50 år og seks måneder, og imponerende nok startet over 136 kvinner sin reise først etter fylte 60 år.

Den gjennomsnittlige tiden for å løpe de seks løpene er 4.03.05 per maraton. Gjennomsnittsalderen for en Six Star finisher er 50 år og seks måneder, og imponerende nok startet over 136 kvinner sin reise først etter fylte 60 år. Flest fullførere fra USA: Six Star finishere kommer fra 132 ulike land, og de ti landene med flest representanter er USA, Storbritannia, Italia, Tyskland, Canada, Spania, Kina, Mexico, Brasil og Frankrike.

Six Star finishere kommer fra 132 ulike land, og de ti landene med flest representanter er USA, Storbritannia, Italia, Tyskland, Canada, Spania, Kina, Mexico, Brasil og Frankrike. Tålmodighet lønner seg: Den gjennomsnittlige tiden det tar fra første til siste stjerne er åtte år og én måned. Hele 229 personer har fullført Six Star-programmet to ganger eller mer.

En fornøyd maratonløper sikret seg sin sjette medalje etter New York marathon. (Foto: Abbott World Marathon Majors )

Flere på vei mot stjernene

Med over 10.000 løpere som har oppnådd fem stjerner, ligger det an til at enda flere vil sikre seg den ikoniske Six Star-medaljen i årene som kommer.

Med Sydney Marathon på vei inn som den syvende Major og spennende nye kandidater på vei, ser fremtiden spennende ut for ambisiøse maratonløpere verden over. "Maraton er en reise, og Six Star-medaljen er den ultimate belønningen," skriver The Running Channel.