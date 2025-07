Kornelius Kriszat-Løvfald

Alle bilder: Stein Arne Negård

Resultater

D21 Elit, 4 750 m:

1) Simona Aebersold, IFK Göteborg Orientering, 30.50,

2) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 32.23,

3) Venla Harju, Tampereen Pyrintö, 32.50,

4) Pia Young Vik, OK Linné, 33.19,

5) Marie Olaussen, Stora Tuna OK, 33.25,

6) Hanna Lundberg, OK Renen, 33.39,

13) Ingrid Lundanes, IFK Göteborg Orientering, 36.03, 1

15) Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens SK, 36.22,

17) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 37.01,

*18) Kristin Melby Jacobsen, OK Linné, 37.16,

H21 Elit, 5 650 m:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 31.23,

2) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 32.34,

3) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, 32.43,

4) Simon Hector, Snättringe SK, 33.03,

5) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 33.11,

6) Max Peter Bejmer, Malungs OK Skogsmårdarna, 33.59,

12) Kornelius Kriszat-Løvfald, OK Linné, 35.11,

14) Vegard Kittilsen, IFK Göteborg Orientering, 35.24,