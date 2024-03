Löplabbets Påskeharemaraton er et årlig løp som alltid bruker å bli arrangert tirsdag i den stille uke. Så også i år. Til tross for kjølig og småvått gråvær så løp 18 av de 24 påmeldte hele distansen fra Ski til Sandvika, mens to var med på deler av strekningen.

– Det var ikke det fineste været i dag, så jeg tror folk hadde fokus på å komme seg i mål og få i seg varmen, rapporterte butikksjefen i Löplabbet Ski, Hanne-Cath Gulbrandsen.

De fleste tar dette løpet som en sosial tur, og sluttida er underordna opplevelsen. Raskest av herrene var Bjørnar Tyberg og Simen Valåmo som begge løp på 3.30.09. Dama med best tid var Miriam Myhren som brukte 4.28.52.





Jeanette Solvang, Miriam Myhren og Edna Brun hadde utrusta seg godt med både klær og næring. (Foto: arrangøren)



På Frognerkilen i Oslo var det også tilbud om mat og drikke for løperne som da var godt over halvveis i løpet. (Foto: arrangøren)

Menn 1 Bjørnar Tyberg 03:30:09 1 Simen Valåmo 03:30:09 3 Asgeir Hjorthaug 03:45:05 4 Geir Jensen 03:45:55 5 Anders Thinn Breian 03:45:55 6 Geir Pettersen 03:55:00 7 Gunnar Jonsson 04:00:42 8 Kai Brynlund 04:02:05 9 Ola Mellem 04:05:43 10 Lars Møller 04:19:20 11 Per Ove W Nordli 04:26:54 12 Magnus Mühlbradt 04:29:28 13 Stian Øidvin 04:52:00 14 Tord Ertresvåg 05:22:53 Kvinner 1 Miriam Myhren 04:28:52 2 Jeanette Solvang 04:45:22 3 Liv Berit Jegteberg Lystad 05:20:01 4 Line Valåmo 3:30.09 Agnes Benediktsdottir Løp Oslo til Sandvika Edna Brun DNF



Siden Påskeharemaraton gikk fra én Löplabbet-butikk til en annen, vanket det også rabatt for de som måtte trenge å investere med tanke på framtidige løpeturer. (Foto: arrangøren)