Kati Roivas bidro sterkt til Team Eksjøhus' suksess i årets sesong med 2. plass i Champion-konkurransen og 2. plass i klatrekonkurransen. Her er finlendere på vei til 4. plass i det avsluttende Janteloppet iført klatretrøya som nest beste klatrer bak Emilie Fleten. (Foto: Rolf Bakken)

Med Ski Classics Grand Finale i Janteloppet er Ski Classics Pro Tour sesong XV avsluttet. Etter en utfordrende sesong er dette den endelige rangeringen i Pro Team-konkurransen:

RANK PRO TEAM POINTS 1 Team Eksjöhus 2783 2 Team Ramudden 2195 3 Team Ragde Charge 2149 4 Lager 157 Ski Team 1959 5 Team Engcon 1922 6 Team Aker Dæhlie 1655 7 Team Næringsbanken Stora Enso 1230 8 eD system Silvini Team 1083 9 Team Robinson Trentino 1010 10 Team Kaffebryggeriet 947 11 Vltava Fund Ski Team 919 12 Team Nordic Expérience 857 13 Team Kaski-Ekovilla 828 14 Team BSV Ibex 678 15 Team Janteloppet 648 16 Exsitec Ski Team 639 17 Team NTNUI Sweco 574 18 Team Front Rustad IL 513 19 Team Internorm Alpenplus Trentino 489 20 Team Edux 416 21 Team Mäenpää 399 22 Team Synnfjell 368 23 YC RØR Sjusjøen Ski Team 349 24 Team Vercors Isère 304 25 Danish Ski Marathon Team 268 26 Team Futura Trentino GTE Elettrica 257 27 i3 Ski Team 254 28 Ski Team Göhlins 236 29 Bruse Sauerland Ski Team 231 30 Team Coop Madshus 230 31 Team Fikala Evecon 228 32 Ski-Willy Marathon Team Austria 156 33 Slavia Pojišťovna Sport Team 147 34 xc-ski.de A|N Skimarathon Team 136 35 Slavia Pojišťovna Prestasjonsboost Team 112

Pro Team-lisens

De 25 beste profflagene i Pro Team-konkurransen sesong XV sikret seg Pro Team-lisens i neste vinters Ski Classics. Pro-lagene med sammenlagtresultater mellom 26. og 35. må søke om ny lisens for sesong XVI. For mer informasjon

Poengberegning

Pro Team-konkurransen avgjøres av det totale antallet Pro Team-poeng og Pro Team Sprint-poeng etter sesongen. Pro Team-poeng fordeles på hvert Pro Tour-arrangement basert på Pro-lagets samlede Champion-poeng fra Pro-lagets to beste mannlige utøvere og to beste kvinnelige utøvere, de totale sprint- og klatrepoengene samlet av laget, 50 % av ungdomspoengene til den beste kvinnelige og mannlige utøveren på laget og 50 % av Champion-poengene til den beste utøveren fra et fremvoksende land.