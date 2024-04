(Alle foto: Stein Arne Negård)

Kveldens samlingsplass.

Øst Mjøs Cup vil bli arrangert på seks forskjellige steder gjennom sesongen med et løp av hver av klubbene Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK. Fire løp går før og to etter sommerferien.

Post i kveldssol.

Første løp

Første løp gikk på museumsområdene på Domkirkeodden og Jernbanemuseet unntatt for klassene N-åpen og D/H 9-10 som var lagt til et område utenfor museumsområdet. Dette på grunn av at ledsagere som skal løpe selv ellers ville ha sett de fleste av sine poster på forhånd. Kartet var i målestokken 1:4000 med ekvidistanse 2 meter.

I alt stilte 156 løpere til start på det første løpet som var sprint o-løp og klubbmesterskap i sprint for klubbene Ringsaker OK, Vang OL og Hamar OK. Raskest i langløypa var Emilie Westli Andersen fra Løten OL og Vegard Ølstad Dalberg fra Vang OL.

Startklare løpere.

Evine Westli Andersen ut fra start.

Emilie Westli Andersen vant D17.

Vegard Ølstad Dalberg ble vinner av H17.

Brikkeavlesing etter målgang.

Alle klassevinnere:

Klasse Navn Organisasjon Tid Km-tid D 11-12 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 10.17 7.08 D 13-14 Maren Bleken Rud Vang OL 13.17 7.38 D 15-16 Anna Engebakken Løten o-lag 22.35 10.24 D 17- Emilie Westli Andersen Løten o-lag 15.35 5.58 D 40- Ingvild Gjessing Vang OL 18.37 7.07 D 50- Anne Marit Bordal Ringsaker OK 17.04 7.51 D 60- Kjersti Rønning Hamar OK 19.05 8.47 D 70- Gro Solnørdal Rudsbygd IL 15.02 8.38 D 80- Inger E. Vamnes Hamar OK 26.46 15.22 H 11-12 Miks Dzintars Løten o-lag 13.09 9.07 H 13-14 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 13.49 7.56 H 15-16 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 15.15 5.50 H 17- Vegard Ølstad Dalberg Vang OL 13.28 5.09 H 40- Audun Fingarsen Elverum OK 17.02 6.31 H 50- Kenneth Bilstad Vang OL 11.56 5.29 H 60- Sigurd Dæhli Løten o-lag 14.34 6.42 H 70- Einar Lund Hamar OK 12.24 7.07 H 80- Hans Petter Jevanord Ringsaker OK 18.53 10.51

Kommende Øst Mjøsa Cup løp:

Løp 2: 08/05 18:00 Elverum OK

Løp 3: 05/06 18:00 Vang OK

Løp 4: 19/06 18:00 OL Vallset/Stange

Sommerferie

Løp 5: 21/08 18:00 Løten OL

Løp 6: 11/09 18:00 Ringsaker OK. Avslutning og premieutdeling.

Påmelding:

Det er forhåndspåmelding i Eventor frem til kl 23.59 dagen før løpene. Alle som planlegger å komme oppfordres til tidlig forhåndspåmelding for å forenkle arbeidet for arrangøren med printing av kart. Løpere som ikke er forhåndspåmeldte kan risikere noe ekstra ventetid ved påmelding på arena. Det er gratis startkontingent i alle klasser!