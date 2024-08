Start for konkurranseklassen: Bildet er fra den 20. utgaven av Langs Åktafjorden i 2022. (Foto: Olav Samland)



Løpet starter ved Kyrping kro og bensinstasjon og går i mål nøyaktig 11 km lengre inne i Åkrafjorden ved Åkrafjordtunet. Løypa går på asfaltveg, som er tilnærmet bilfri, og går langs idyllisk fjordnatur.

Vegstrekninga på 11 km var den første kjørbare vegen langs Åkrafjorden. Vegbygginga starta så smått i 1937, men okkupasjonsmakta ville ha fortgang i arbeidet. Fra 1940 til vegen blei åpnet 9. april 1942, var det over tusen mann i arbeid. De arbeidet kun manuelt i den bratte fjellsida. Men det var ikke tvangsarbeid, som var vanlig ved andre vegprosjekter i Norge under krigen.



Løpet er storkupert. Etter 2950 m når man toppen og det er en egen (berg)pris for den som når toppen først. Alle får også notert passeringstida si på toppen. Så går det unna i flere kilometer før resten av løpet er lett, men med en stigning opp mot Åkrafjordtunet.



Målet ligger en del lavere enn starten. Det forklarer at det likevel oppnås gode tider i løpet. Zerei Kbrom Mezngi, som om noen dager skal løpe OL-maraton i Paris, satte løyperekord i 2020 på den imponerende tida 31.38. Det betyr at han løp med en gjennomsnittsfart på ca. 2.50 per km. Det tilsvarer en 10 km på 28.45 og så enda en kilometer til i samme fart,



Det er en løpsklasse med tidtaking og god premiering som starter kl. 14.00. Der er det pengepremier til de tre beste menn og kvinner, totalt kr 12000. I tillegg er det trimklasse for de som vil gå eller sykle de 11 kilometerne fra Kyrping på Sevareid til Åkrafjordtunet. Her kan deltakerne starte mellom kl. 12 og 14. I målområdet er det barneløp kl 15.30. Alle som deltar er med i trekninga av tre pengepremier på tilsammen kr 5000.



Løyperekordane er særdeles tøffe:

Kvinner:

Kristine Lande Dommersnes, Haugesund IL 38.18