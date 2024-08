Løpet som går langs Åkrafjorden i Vestland fylke, og som arrangeres av IF Klypetussen, er kontrollmålt til 11 kilometer. Løypa er langt fra flat, og måler over 200 høydemeter. Det stiger jevnt fra 130 moh. til 250 moh. i løpet av de første tre kilometerene. Deretter er det stort sett nedoverbakke, med noen korte stigninger, til mål.

Det ble arrangert barneløp for de minste.





Barneløpet. (Foto: Gisle Sellevold)



Tedros Haile best av herrene

I herreklassen stilte 29 deltakere til start, og det ble jevnt mellom de to beste som løp sammen i 8,5 kilometer. Både Tedros Haile og Morten Gjendem representerer Haugesund Idrettslag, og det var førstnevnte som trakk det lengste strået langs fjorden. Haile løp i mål på tiden 33.58, 17 sekunder foran Gjendem. Sistnevnte satte med dette pers med 22 sekunder.

- God duell mot Tedros Gebretensai Haile. Skulder mot skulder til 8,5 km, så fikk han luke etter nedoverbakke løpingen, sterkt løpt, oppsummerer Gjendem på sin Stravaprofil.



Klubbkompisene Tedros Haile og Morten Gjendem. (Foto: Gisle Sellevold)



Kim Are Bull Hansen fra Harding IL tok tredjeplassen totalt. Samtidig sørget han for klasseseier i klasse 40-44 år.





Premiepallen for herrene. (Foto: Gisle Sellevold)



Ann Kristin Mosbron best av kvinnene

I kvinneklassen var det kun tre deltakere denne gangen, og det var to løpere fra Haugesund Triatlonklubb som tok de to første plassene. Ann Kristin Mosbron var aller raskest med 44.42, mens Eli Indbjo Gjerde løp på 47.06. Kirsten Lien fra Røldal ble nummer tre med 50.01.



- Fantastisk utsikt! Fikk banket beina i nedoverbakke som ønsket + litt. Var mye tøffere løype enn jeg trodde men jysla kjekt, skriver vinneren på Strava.



Ann Kristin Mosbron vant kvinneklassen. (Foto: Gisle Sellevold)



Premiepall. (Foto: Gisle Sellevold)