Torsdag kveld var det duket for årets nest siste Diamond League-stevne. Det gikk på et fullstappet og utsolgt Letzigrund Stadion i Zürich. Med gråvær og regn var det ikke optimale forhold for tekniske øverlser og kortere løpsdistanser, men det var omtrent vindstille og dermed ikke de værste forholdene for dem som skulle løpe lengre distanser.

Det knyttet seg mye spenning til 1500 m for menn der alle de fire beste fra OL-finalen stilte til start; de tre medaljevinnerne Cole Hocker, Josh Kerr, Yared Nuguse - og Jakob Ingebrigtsen som i OL måtte nøye seg med fjerdeplass.

Jakob kunne få sin revansje, men det store spørsmålet var hvor mye han var satt tilbake etter å ha slitt med sykdom i etterkant av verdensrekordløpet på 3000 m for halvannen uke siden.

På forhånd uttalte Jakob at formen ikke var helt det han skulle ønske den var, men at han likevel følte seg bra nok til å stille til start i Zürich.

Det var satt opp to fartsholdere, derbilant Elliot Giles som selv har løpt 1500 m på sterke 3.30,92. Lysharen ble satt til 3.26,72 - ett hundredel raskere enn Jakobs egen personlige rekord som også er europeisk rekord.

På startstreken var også Narve Gilje Nordås.

Ut fra start la Jakob seg inn bak de to fartsholderene, mens Nordås blir liggende bakerst i feltet.

Jakob klarte ikke helt å følge med fartsholderne som fikk en ørliten luke som Jakob i nåværende form ikke helt hadde kapasitet til å tette. Han ble en periode derfor liggende litt alene. I rygg på ham fulgte OL-bronsevinner Yared Nuguse. Det ble deretter en lite luke videre ned til de øvrige medaljevinnerne fra OL; Cole Hocker og Josh Kerr.

På oppløpet kom Nuguse sigende forbi Jakob og vant på 3.29,21 foran Jakob på 3.29,52.

Cole Hocker ble nummer tre på 3.30,46, mens Josh Kerr også var et godt stykke unna toppform og ble nummer fem på 3.31,46.

– Selv om jeg ikke helt hadde dagen, så er jeg litt overrasket over hvor bra det likevel gikk. Følte jeg våknet opp i bedre form i dag enn det jeg gjorde i går morges. Satser på at jeg klarer å restituere meg ganske bra i løpet av de neste dagene og kan stille i veldig mye bedre form i Brussel, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Årets avsluttende Diamond League-stevne går i Brussel neste helg. Der er det både 1500 m og 5000 m på programmet på fredagen. Jakob har bestemt seg for å løpe 1500 m.

I Zürich ble Narve Gilje Nordås nummer 12 på 3.34,31.

– Jeg åpnet kontrollert og kjente at jeg ikke hadde noe å gå med. Jeg ble pinne stiv straks jeg forsøkte å akselerere. På oppløpet stod det helt stille, uttalte Narve Gilje Nordås til NRK uten at han hadde noen god forklaring for hvorfor det ble som det ble.

Resultater 1500 m menn

Rank Nat Name Time Qual. rank Qual. points SB PB 1 USA NUGUSE Yared 3:29.21 3 19 3:27.80 3:27.80 2 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:29.52 1 38 3:26.73 3:26.73 3 USA HOCKER Cole 3:30.46 7 15 3:27.65 3:27.65 4 NED LAROS Niels 3:31.23 13 10 3:29.54 3:29.54 5 GBR KERR Josh 3:31.46 11 12 3:27.79 3:27.79 6 KEN CHERUIYOT Reynold 3:32.15 6 17 3:30.88 3:30.30 7 FRA HABZ Azeddine 3:32.39 4 19 3:30.80 3:29.26 8 GER FARKEN Robert 3:32.95 30 1 3:32.20 3:32.10 9 BEL VERMEULEN Jochem 3:33.07 21 3 3:31.74 3:31.74 10 NED NILLESSEN Stefan 3:33.08 28 1 3:30.75 3:30.75 11 KEN CHERUIYOT Timothy 3:33.13 2 21 3:28.71 3:28.28 12 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:34.31 9 13 3:30.46 3:29.47 13 AUS HOARE Oliver 3:37.43 10 13 3:31.07 3:29.41 14 KEN KIPRUGUT Boaz 3:41.59 3:37.25 3:35.26 DNF GBR GILES Elliot 8 14 3:31.06 3:30.92 2nd PM - 800m 1:51.6 - 1200m 2:46.3 DNF SLO RUDOLF Zan 3:43.23 3:41.75 1st PM - 400m 55.8

SPLIT TIMES Distance Nat Name Time 400 SLO RUDOLF Zan 55.61 800 SLO RUDOLF Zan 1:51.17 1200 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 2:48.07 LAP TIMES Lap Time 1 55.61 2 55.56 3 56.90 4 55.52

