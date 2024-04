Ask-stafetten er det eldste arrangement innenfor Norsk Friidrett i Hordaland, og stafetten viser sin livskraft hver eneste vår. Når hestehoven blomstrer er det alltid klart for stafett på Askøy.

I år vil friidrettspresident Anne Farseth være til stede for å åpne stafetten og foreta premieutdelingen.

På kvinnesiden stiller Varegg, som vant årets Fristafett, påmeldt sammen med blant andre Gular og Ask som tok de tre første plassene i den stafetten. Vi får i år også se Fyllingen debutere i kvinneklassen. Fyllingen her etter hvert fått et aktivt friidrettsmiljø, og det skal bli spennende å se de konkurrere med de mer rutinerte klubbene.

På herresiden stiller blant andre Gular, Gneist og Ask som også tok de tre første plassene i Fristafetten.

Gular prioriterer Holmenkollstafetten til helgen og stiller ikke med sitt beste lag. Osterøy har med et sterkt lag.

Premiering

Beste kvinne- og herrelag premieres med kr. 7500. Det blir deltakerpremie til de tre beste lagene i hver klasse. I tillegg utdeles det premier for beste etappetider for kvinner og menn.

Det er også en stafett for klassene 11/12 år, og 13/14 år.

Før stafetten er det Barneløp med gratis påmelding og flotte medaljer, som samlet hele 275 jenter/gutter i fjor.

