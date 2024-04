Torsdagen er ukens høydepunkt for deltagerne i Terrengkarusellen i Kristiansand. Denne ukens løp foregikk på Kongsgård og Vige, og man kunne løpe 3.6 km som kort og ordinær løype, eller man kunne løpe Milslukeren med 7.2 km. Humøret og stemningen var også på topp blant det store antallet deltakerne i godværet, selv om tempe­raturen ikke direkte innbød til å innta sittegruppen.

Deltakertallet fra det første løpet ble greit slått. Og før korreksjoner for uteglemte sa opptellingen totalt 1120, fordelt med 555 jenter og 565 gutter. Så mange som 248 (hele 22 %) valgte milslukeren. Dermed slo man også fjorårsresultatet (1103) i samme løypa, som også ble årsbeste for 2023.

Kondis tok en prat med vinneren av det korte løpet og med vinneren av Milslukeren. Og så pratet vi med 2 øvrige deltakere, med Norsk Folkehjelp, og med arrangøren. Alle var positive og glade, og det gjør jo alltid godt for motivasjonen, og det gleder flere.

Truls Klungland (25): Vinneren av kort og ordinær løype



Truls Klungland.

– Taktikken i dag var at jeg forsøkte å henge på pappa Tormod Klungland, og så løp jeg forbi på slutten, sier en forstående og engasjert Truls.

– Forholdene var gode. Og løypene var greie og tørre, mange likte dem!

Vegard Danielsen (33): Vinneren av Milslukeren



Vegard Danielsen.

– Utfordringen i dag var å disponere kreftene på to runder. Det var noen bratte partier ved Museet. Det var ikke så mye teknisk sti, så kondisjonen ble viktig og avgjørende, og Vegard ser bestemt på meg og smiler seriøst mens han sier det han sier.

– Det er gøy at løypedeltakelsen tar seg opp etter Corona. Jo flere deltakere desto bedre er det for karusellen. Og vi var heldige med fint vær i dag, og det var bra at så mange møtte, og alle er velkomne her, for det er et lavterskeltilbud som alle greier. Og Vegard smiler og nikker engasjert med hodet.

Ingrid Lohne (29) Deltaker



Ingrid Lohne.

– Jeg har ikke forberedt meg så mye til årets sesong med trening på forhånd. Men jeg bruker årets sesong til å lade opp til Holmenkollstafetten. Og det er en stafett der jeg løper for Mizuno som lag, og som bedrift stiller vi i den stafetten, sier Ingrid engasjert og smilende.

Det Ingrid liker med karusellen er at hun får sett mer av Kristiansand. Hun kommer fra Mandal. Hun er ikke så kjent med mye i Kristiansand fra før. Men man kommer seg ut, og så gjør vi noe sammen, og det er bra med disse løpene og løypene. Ingrid oppfordrer folk til å være med, og man vil oppleve at det gjør godt og er artig.

May-Britt Hagerup (65) Deltaker



May-Britt Hagerup

– Jeg har mange løpevenner her. Men jeg løper en del alene, og nå er jeg med på ei gå-gruppe på mandager i Team Mosjon, og jeg har nettopp begynt der. Og dette sier May-.Britt engasjert.

Målene som May-Britt har med sesongen, er å holde seg i god form. Og at det er sosialt og gøy! Og May-Britt liker at mange kommer, og at det stadig kommer flere.

Norsk Folkehjelp



Tommy Sormbroen (42), Janne Ottesen og Bjørn Martin Brunes (34).

– Vi gir beredskap, og vi bidrar med førstehjelp. Og vi trenger å rekruttere flere folk til oss. Det vi gjør her i dag er å være sanitetsvakt, og ellers driver vi med forebygging av skader også. Og vi gjør psykisk støtte til folk som ikke når målene sine. Folk må ellers passe på seg selv, og ikke ta for store sjanser. Og det beste er ingen skader, og det er en vellykket dag.

.. sier de alle tre og nikker samtykkende.

Tom-Arne Stallemo (62): Arrangør og parkeringsvakt fra Team Mosjon



Tom-Arne Stallemo

– Det vi kan forvente oss i dag er ei løype som går på asfalt, grus og i skogen. Det er ei rolig og fin runde. Det er ikke veldig mye stigning, og derfor er det mye flatt.

– Det er bra å holde seg i form. Og det er sosialt, og man er sammen med mange folk, sier Tom-Arne gestikulerer engasjert med armene.

– Vi fikk fint vær i dag, og våren her her. Vi kan sykle, gå og løpe. Og noen skal kanskje sågar også grille når været blir så fint som det er nå, sier Tom-Arne videre.

Løypa i dag er fra Kongsgård og opp til Museet og tilbake igjen, og det er ei løype som passer for mange.