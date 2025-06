Med en distanse på hele 500 kilometer og over 16 000 høydemeter fra Oslo til Bergen, er dette Norges lengste og mest utfordrende ultraløp. Løpet starter 3. juli i Oslo, og deltakerne har maksimalt 224 timer på å gjennomføre.

En internasjonal utfordring

I årets løp deltar hele 175 løpere fra 21 nasjoner, klare til å krysse fjell, daler og villmark på sin vei til Bergen. Traseen går hovedsakelig på sti, men har også flere krevende terrengpartier som stiller høye krav til både teknikk og utholdenhet. I tillegg er løypa umerket, og deltakerne må selv navigere, noe som gjør løpet unikt og ekstra krevende. Konkurransen er åpen for både individuelle løpere og lag bestående av 2 eller 3 personer.

Selvforsynt, søvnmangel og såre føtter

Løperne må klare seg selv og har ikke lov til å motta noen form for hjelp fra andre enn arrangøren underveis. Det vil være 8 servicestasjoner. Her kan løperne ta en pust i bakken, spise varm mat og sove inntil 4 timer. Det er ingen obligatoriske hvilepauser – tiden går kontinuerlig fra starten i Oslo til målstreken i Bergen. Både mangel på søvn og såre føtter er tilleggsmomenter som i økende grad gjør seg gjeldende utover i løpet. Gode forberedelser i alle ledd, og gode valg underveis, er forutsetninger for å kunne ta seg helt til Bergen.

En opplevelse utenom det vanlige

Oslo Bergen Trail handler ikke bare om å komme først i mål – det handler om å utfordre seg selv, oppleve Norges unike natur på sitt råeste og finne ut hva man virkelig er laget av. Dette er løpet for dem som ikke lar seg stoppe av vind, vær eller utmattelse.

Les om de to tidligere utgavene av dette løpet: