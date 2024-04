Sjelden har det vært så mange løpere i et spurtoppgjør som vi fikk under dette løpet, der det skilte bare tre sekund mellom de fem første løperne. Andreas Kvam fra Svorkmo/NOI vant det 3 km lange gate- og terrengløpet med tide 9:06,2, 1,4 sekunder foran August Hovde fra Gjøvik og Jens Lunde som representerer Lillehammer IF på en delt andre plass. Deretter fulgte Einar Hedegart fra Steingjer FK og Lars Heggen fra Harestua.

Det var et stort startfelt på hele 300 løpere i fellesstarten, her anført av Syver Rusten Dalen fra LIF (91), Lars Heggen fra Harestua (360), Simon Hjelmeset Kirkeide fra Markane IL (484), August Hovde fra Gjøvik (299), Åsmund Wiberg fra Otra IL (357), Sivert Bjørndalen fra Modum FIK (383), Jens Lunde fra LIF (393) og Andreas Hermansen fra Vang ski/NTG (260).

Anna Helene Grønberg som representerer LIF (21) ble raskeste kvinne og vinner av klasse K 16 – 19 år. Her i følge med Torstein Hermansen fra NTG (443), Kristian Nilsplass fra Vingrom IL (459) og Magnus Johannessen fra Moelven IL (334).

Det ble også en tøff fight blant jentene om plassene bak Anna Helene Grønberg, her 200 meter før mål. Ingeborg Rosager fra Granli IL (391) som ble nest raskeste kvinne leder her gruppa før Tina Knutsmoen fra Bjørnemyr (328), Ida Lien fra Stampa Run Club (477), Karoline Erdal fra Lillehammer (331) og Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag (279).

Klasse 12-15 år ble premiert med hvert sitt skopar. Kristin Haug, LIF og Johan Melbø, Vingrom ble klassevinnere. Foto Finn Olsen.

Det var hyggelig å se spreke Brit Tofte (bedre kjent som tidligere skiløper Brit Pettersen) som deltaker igjen i Sørdalskarusellen, denne gangen vinner av klasse K 60 – 59 år. Her løper hun sammen med Nils Bratberg fra Lillehammer Skiklub (296) og Jan Øystein Bolstad fra Malmvegen Warriors (410).

Det er store forskjeller i mål og ambisjoner for løperne, og for dannet det seg mange løpergrupper blant de 300 deltakerne, her en gruppe løpere litt bak lenger bak i felte ved Nordre ÅL skole noen hundre meter etter start.

Løping er ikke bare blodig alvor, men både sosialt og gøy. Her ser vi Christian Halsa fra Anlegg Øst Entrepenør (64) i dialog med ekteparet Hanne Monica Storhagen (85) og Børre Storhagen fra Lillehammer (86).

I Sørdalskaruesellen ser vi ofte at flere generasjoner har en felles opplevelse. Her løper ni år gamle Hedda Chralotte Tomren fra Lillehammer FK sammen med sin far Kristian Berg Tomren fra Advokatfirmaet Thallaug (350).

Dette ble et meget bra arrangement, her hadde vi et hav av blide folk, både løpere og tilskuere, sa en storfornøyd Finn Olsen, primus motor i Sørdalskarusellen.

Gudbrandsdal Politi IL var arrangører for Kringsjåløpet i samarbeid med Litrim. Sport 1 var løpets sponsor.

Resultatene fra Kringsjåløpet fellesstart

Resultatene fra Kringsjåløpet virtuelt løp

Det neste løpet i årets Sørdalskarusell, Maihaugløpet, som går virtuelt 4. – 7. mai, og med fellesstart onsdag 8. mai kl. 1900.