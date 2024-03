Narve Gilje Nordås' tenker å prøve seg på OL-kravet på 5000 m i Huelva i Spania 30. april melder NRK. Da han satte persen sin på 13.05,38 i fjor, var han 38 hundredeler bak kravet, så det er ikke så stor framgang som skal til før han har det på plass.



Sjøl om han skulle klare 5000 m-kravet, så vil nok 1500 m likevel ha hovedfokus for Nordås som i VM i fjor to bronse på 1500 m og ble nummer 14 på 5000 m. Han har da også tenkt å løpe 1500 m i Diamond League-stevnet i Doha. 10. mai.



For å forberede seg til sesongen vil Narve Gilje Nordås nå dra på nok et høyeopphold i Sierrea Nevada i Spania.



Filip Ingebrigtsen er også på høydetrening, i Flagstaff i USA sammen med lillebror Jakob samt Moa Bollerød og Fredrik Sandvik. Sesongåpningsplanen til Filip er å løpe 5000 m i stevnet Spåret i Stockholm 15. mai. Persen hans er på 13.11,75, men det er flere år siden han har vært på det nivået, så det blir spennende å se om han endelig har funnet fram til gamle takter.



Filip vil få sterk konkurranse, ikke minst fra svenskenes store stjerne, Andreas Almgren. Men også Awet Kibrab som vant på 13.18,59 i samme stevne i fjor, har planer om å være med. Ifølge NRK legges det opp til fart som skal holde til å ta OL-kravet på 13.05,00.



Det vil i tillegg til eliteheatet bli ytterligere seks 5000 m-heat i Spåret i Stockholm melder arrangøren av stevnet, Spårvägens Friidrottsklubb på sin heimeside. Så meget mulig blir det langt flere fra Norge enn Filip Ingebrigtsen og Awet Kibrab som stiller onsdag 15. mai.



Det er tidligere gjort kjent at Jakob Ingebrigtsen tenker å sesongdebutere med å løpe Bowerman Mile i Pre Classic i Eugene i USA 25. mai. Der møter han blant andre Josh Kerr som slo Jakob i VM i Budapest i fjor sommer.





Det er duka for ny duell mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr under Diamond League-stevnet i Eugene 25. mai. (Foto: Arne Dag Myking)