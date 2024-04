Baksjøløpet i Eidskog på grensen til Kongsvinger er et tradisjonsrikt arrangement med fokus på alle type deltakere uansett om du går eller løper. Her er alle typer deltakere like velkomne om det er med hund, spedbarn i barnevogn, junior på sykkel - eller svigermor som følgesvenn! Deltakerne som tar turen uten tid er hvert år i stort flertall, og de kan til og med bestemme seg underveis for å velge kort løype på 6,5 km eller lang løype på 11,3 km.

Tidligere gikk distriktets store vårslepp av mosjonister siste søndagen før påske, men fra i år er årets mest folksomme dag på Åbogen fastsatt til siste søndagen i april. I år arrangeres løpet for 42. gang, og arrangørene har flere gode grunner til å tro på topping av fjorårets deltakerantallet på 774.

Det er over 25 år siden det har vært så mange på start i Åbogen som i fjorårets løp. (Foto: Olav Engen)

Rekrutteringstiltak