Årets utgave bød på strålende vær, noe som kan forklare den høyeste deltagelsen siden før pandemien. Bortsett fra noe vind var det ikke noe å si på rammene rundt årets marsj.

De aktive utøverne er på veg ut. (Foto: Marte E. Lunde)

Vinner Bjørn Paulsrud løp jevnt på den 7,2 km lange runden og kom i mål på 28.02. Dette var forøvrig Paulsruds andre seier på to år, og han hadde sin 18. tur rundt så han bør kjenne den relativt lettløpte løypa godt. Kenneth Schnelle tok andreplassen i klassen herrer over 18 år drøye 40 sekunder bak. Han varmet opp den ca. 10 km lange vegen fra Kongsvinger og tok liksågodt nedjoggen tilbake etter løpet. På 3. plass kom Rune Holmen fra Halmsås & Omegn på tida 29.21.

I klassen gutter under 18 stilte tre til start, og det var 13 år gamle Liam Sand Fjeldseth som hadde raskest tid med 31.31.

Det ble delt ut åtte jubileumspremier for 5 års deltagelse samt at 19 deltok for første gang. Arrangøren melder om et godt arrangement, men savner flere jenter i de aktive klassene. Neste år er det 45-års jubileum, og arrangøren håper å gjøre litt mer ut av arrangementet da Kr. Himmelfart faller på den 14. mai.

Bjørn Paulsrud vinner Knartamarsjen for andre gang på to år. (Foto: Marte E. Lunde)

Kenneth Schnelle fra SSB klokker inn til 2.plass. (Foto: Marte E. Lunde)

Rune Holmen løper inn til 3. plass. (Foto Marte E. Lunde)

Knut Richard Sjøvik og 13 år gamle Liam Sand Fjeldseth i innspurten. (Foto Tim Lunde Sand)

Resultater: