Det er nå klart for å kjempe om VM-medaljer i 100 km gateløp i India. Det er tre norske kvinner som er tatt ut til den norske troppen, i tillegg til reiselederne Marit Bjerknes og Sondre Amdahl.

Marit Bjerknes forteller til Kondis at Ingrid, Ida og Annette er godt forberedt, men spent før løpsdagen på lørdag.

– I dag har troppen vært i området hvor mesterskapet foregår. Det vi har sett av løype så bra ut, med brede traseer og god plass.

– Det er en del løse hunder, men de bryr seg tilsynelatende lite om folkene rundt seg, forteller Marit Bjerknes.

– Vi har i tillegg opplevd en del av storbylivet i Bengaluru, men det begrenser seg til det pulserende livet i trafikken. Ei relativt kort reise kan ta lang tid. Fra arena til hotellet er det 17 km - det tok oss en time og tre kvarter i bil og i Tuk-Tuk for å komme tilbake, sier Marit.

– Det var slettes ikke lett å få tak i taxi, men med Sondres Uber-app ordnet det seg. Når du i det hele tatt lurer på om det er mulig å få skyss, blir du glad selv om det for noen av oss ble en trehjuling.

Marit Bjerknes understreker at også støtteapparatet er godt forberedt og at de skal gjøre sitt ytterste for å gi løperne god support underveis.

Se også vår forhåndssak:



Det var ingen norske menn som klarte å kvalifisere seg til VM 100 km, men det var to løpere som ikke var så langt unna. I NM 100 km som gikk i Bergen i april løp Ebrahim Abdulaziz og Bjørn Tore Kronen Taranger inn til henholdsvis 7:01 og 7:05. VM-kravet var på 7 timer blank.

VM 100 km går i den indiske byen Bengaluru, tidligere kalt Bengalore.

Les også: