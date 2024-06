Sentrumsgateløpet med start og mål på Rådhusplassen er en idrettslig byfest med Byen Vår som arrangør i samrbeid med Bedrifsidretten. Ved siden av kremmertorg på Rådhusplassen, liv i butikkene, diverse barneaktiviteter og publikum i gatene, tilbys det kontrollmålte distanser på 5km og 10 km.

Les mer om Kondis kvalitetsløp her:

Kvalitetsløps-K-en skal være en dokumentasjon på at et løp har høy standard

I motsetning de aller fleste løp holdt arrangørene liv i Sentrumsgateløpet under strikte korona-restriksjoner både i 2020 og 2021. Ikke bare ble det holdt liv i arrangement, men det ble notert tidenes beste deltakelse i aktive klasser med når 200 i mål i 2021. De to siste årene har oppslutningen vært noe lavere med 120-140 løpere ganske likt fordelt på 5 og 10 km. Med vårens løpeboom er det godt håp om økt deltakelse igjen i det publkumsvennelige løypa på nøyaktig 5 km som slynger seg som et åtte-tall på gang-og sykkelstier på begge sider av Glomma.

Antall fullførte deltakere siste 5 år:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aktive 77 84 157 199 120 113 Totalt 150 102 180 229 140 124

Det har ofte vært varmt når Sentrumsdagteløpet har går av stabelen lørdagen før St.Hans som her i fjor hvor Rune Holmen passet på å fylle etter på drikkestasjonen som passeres to ganger på hver runde. I år ser det imidlertid ut til å bli perfekt forhold med 15-16 grader og lettskyet når løpet går av stabelen. (Foto: Venkah Gjermundsen, Byen Vår Kongsvinger)

​ Påmelding

Gjøres på nettet slik at det blir en kontrollert utdeling av startnummer på arrangementsdagen. PÅMELDING OG STARTLISTE

10 km kr 315,- (kr 275,-)

5 km kr 290,- (kr 250,-)

5 km kr 50,- (Under 12 år)

+ 10 kroner i adm. gebyr

(Priser i parentes er for Kondismedlemmer)

Starttider:

5 km kl. 12:00

10 km kl. 13:00

Løype:

Løypekart på Garmin Connect. Løypa er kontrollmålt til å være 5 km av autorisert løypemåler i Kondis.

Premiering:

Deltagermedaljer til alle som fullfører. Premie til de tre beste i hver klasse på 10 km og de 3 beste herrene og damene på 5 km. Premiering ved målområdet.

Klasseinndeling 10 km

11 år, 12 år, 13 år, 14-15 år, 16-17 år, 18-19 år, 20-22 år, 23-34 år, 35-39 år og deretter 5 års klasser videre oppover til 80 år og eldre.

Drikke:

Drikkestasjoner med vann.

Utdeling av startnummer:

Rådhusplassen v/biblioteket på løpsdagen fra kl. 10:00.

Parkering:

Ved Kongsvingerhallen. Veibeskrivelse

Toaletter:

I nærheten av start/målområdet. Muligheter for garderober/dusj i Svømmehallen.

Henrik Nilsson og Sigrid Lindkjølen med Artelleri-oberstens vandrepokal etter fjorårets seier på 10 km da Henrik vant den til odel og eie. I midten Bjørn Johansen fra arrangøren, Byen Vår. (Foto: Venkah Gjermundsen, Byen Vår Kongsvinger)

Mer info: