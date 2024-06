Kondisløpets Global Running Day er et virtuelt løp som kan løpes hvor en vil. Det ble arrangert for første gang den 5. juni i år med deltakere fra store deler av landet. Det var gratis for Kondismedlemmer å være med. Istedenfor å betale startkontingent, kunne deltakerne isteden gi penger til stiftelsen ALS-Norge. Noen steder i landet hadde Kondistreningene egne arrangementer denne dagen slik at Kondisløpets Global Running Day kunne gjennomføres som et fysisk løp.

For to år siden døde Kondistrener Eva Holøyen i Kondistreninga Trondheim av ALS. Kondis sitt fokus på ALS-saken er for å bidra til mer forskning rundt sykdommen i håp om at andre i framtida skal slippe å lide samme skjebne som Eva.

De tre beste damene og herrene i Kondisløpets Global Running Day fikk hver sin sportssekk fra Team Kondis sin profilbutikk. I tillegg ble det trukket 18 andre premier, hvorav fem par løpesko.

Beste dame ble Trude Harstad på tida 19.59, med Sara Severinsson på andre og Marthe Svendsen Aune på tredjeplass.

Beste mann ble Sondre Garegg Gårdsmoen med tida 17.01. På andreplass kom Johan Fredrik Furuly, mens Kondistrener Kasper Brandt Slettebakken i Kondistreninga Radøy LK kom på tredje.

Her finner du fullstendig resultatliste.

Her er en oversikt over vinnerne: