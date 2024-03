Ultraløp i Oslo i mars måned gir ingen garanti for vårlige forhold, men arrangøren av Ekeberg Backyard var så heldig som det er lov å håpe på. En uke før løpet var det fortsatt en god del snø og is i terrenget. Lørdagen kl 08 var det nesten helt snø- og isfritt i den 6,7 km lange løypa på Ekebergplatået og i terrenget nedenfor. Løpet var utsolgt, slik mange andre backyardløp også er - dette er en konkurranseform som appelerer til mange - et særdeles sosialt konsept.



Det var bergenseren Eivind Svellingen som ble Last One Standing av 93 deltakere på Ekeberg. Etter 29 runder og 194,3 km var han eneste løper på startstreken da signalet gikk for 30. runde klokken 12 søndag formiddag. 40 minutter senere var Team Salomon-løperen i mål som vinner etter å ha løpt 201 km, som er ny rekord for dette vårlige backyardløpet.

Eivind Svellingen alene på startstreken... må bare fullføre runde 30. (Foto: Jon Asphjell)

Eivind ble utfordret av Harald Bjerke fra Romerike Ultraløperklubb, som måtte gi seg etter 29 runder. Etter det kan sistemann kun løpe seiersrunden, det er ikke mulig å fortsette videre selv om man orker det. Slik sett er vinnerens resultat sterkt påvirket av den siste som ryker ut.



Harald Bjerke sliter med leggen før runde 28... og to runder senere var det over for denne gang. (Foto: Olav Engen)

Glenn Hjortefot (Foto: Jon Asphjell)

Noen runder tidligere ble det litt dramatikk da Glenn Hjortefot Jørgensen oppdaget at han hadde glemt å ta på seg trackerbrikke igjen da han skiftet sokker før runde 27. Uten brikken blir du registrert som "ikke startet" på runden. Dermed røyk han ut. Han var frisk og rask og klar for mange fler runder. Han tok det med godt humør tross alt. «Ja ja!» sier han på bildet og slår ut med armene.



Her er det igjen fem løpere som skal ut på runde 24 og snart har løpt i et døgn. Det er nå den virkelige konkurransen starter! Det har vært en stille og fin natt på Ekeberg i Oslo. Regnet har vært på besøk med jevne mellomrom. Morgenlys, morgendis, fuglesang. Stille regn, ekorn og lyden av føtter som løper. Hvem blir det som får den siste runde? Eivind, Harald, Jon, Glenn eller Håkon? (Foto: Jon Asphjell)



Kristin Solbakken sammen med Jon Asphjell. (Arrangørfoto)

En av de som løp aller raskest runde etter runde var Kristin Solbakken fra Hell Ultraløperklubb - som løp de fleste rundene under 40 minutter. Da hun ga seg etter 21 runder (141,7 km) hadde hun løpt 13 timer og 51 minutter. Hun var dermed beste kvinne, henholdsvis 1 og 2 runder foran Deimante Razukiene fra Romerike Ultraløperklubb og Thea Lindset.

Hele 79 av de 93 deltakerne løp 7 runder eller mer, dvs ultradistansen 46,9 km, og da var det pizzafest for alle i den neste pausen. Det var 29 løpere som klarte over 100 km (29 runder) og 5 som klarte 100 miles (24 runder).



Selfieveggen søndag formiddag, snart full. (Foto: Jannicke Engen)







VIDEO: Arrangør Jon Asphjell (Johnny Aspen) synger backyardsangen som han selv komponerte for noen år siden. Han har forøvrig den norske bestenoteringen i Backyard Ultra med 62 runder!! (Foto: Olav Engen)





VIDEO: Start på 1. runde med 93 løpere på start. (Foto: Olav Engen)

De som løp lengst:

1. Svellingen, Eivind [78] 1984 M Salomon Norge 30 DNF Bjerke, Harald [18] 1974 M Romerike ultraløperklubb 29 DNF Hjortefot, Glenn [30] 1979 M Rørepinne Runners 26 DNF Shaw, Jon [43] 1990 M (Asker) 25 DNF Nesteby, Håkon [66] 1994 M (OSLO) 24 DNF Olsen, Joakim Melby [5] 1979 M Team Ahlsell 22 DNF Solbakken, Kristin [41] 1991 K Hell ultraløperklubb 21 DNF Meland-Tangen, Håkon [17] 1976 M Bækkelagets SK Orientering 21 DNF Hansen, Geir [92] 1970 M Kyrksæterøra IL 20 DNF Razukiene, Deimante [14] 1982 K Romerike ultraløperklubb 20 DNF Lindset, Thea [94] 1999 K Norge 19

Komplette resultater med rundetider



Noen flere bilder:

Jon synger Backyardsangen før start. (Foto: Olav Engen)



Start 1. runde med 93 deltakere (Foto: Olav Engen)



Det var mange gul/svarte løpere fra Romerike Ultraløperklubb med - dette er jo også klubben arrangør Jon Asphjell løper for. (Foto: Olav Engen)



Arenaen ved klubbhuset til Øvre Bekkelaget Tennisklubb. (Foto: Olav Engen)



Det var pizzafest etter 7 runder, da hadde 79 løpere fullført minimum 46,9 km og altså ultradistanse. (Foto: Jon Asphjell)



Kristin Solbakken - beste kvinne - på runde 5. (Foto: Olav Engen)



Last One Standing Eivind Svellingen sammen med Lars Erik Gylland (til venstre) og Geir Hansen til høyre. Disse løp hhv 13, 30 og 20 runder. (Foto: Olav Engen)



Blide løpere midtveis på runde 5. (Foto: Olav Engen)



Fjorårsvinner Håkon Nesteby kom på 5. plass i år med 24 runder. Her sammen med Jon Asphjell foran Selfieveggen. (Arrangørfoto)



Glenn Hjortefot prøver å sove litt i de korte pausene. (Foto: Jon Asphjell)

Tavla med status på gjenværende løpere. (Foto: Jon Asphjell)



Tre av de siste fire med utsikt over Oslofjorden. (Foto: Jon Asphjell)

Stemning på natten. (Foto: Jon Asphjell)