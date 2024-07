- Nå må det sies at jeg registrerer både løping og gåing. Akkurat nå er jeg på ferie i varmen og går derfor en del, poengtererer kvinnen som er medlem i Ask Friidrett/Løp sammen Askøy.

- Jeg er ingen supermosjonist, men er glad i å trene. Det å melde seg på løp motiverer meg til å opprettholde treningen. Løping er sosialt og bra for kropp og hode, oppsummerer 43-åringen som allerde har løpt en maraton i år, nemlig på Svalbard 1. juni.

- Jeg har også Berlin Marathon i september, så da er det jo bare å forsette sankingen gjennom sommeren, forsetter Elisabeth.

- Jeg synes det er veldig motiverende med kilometersanking, og var også med i fjor. Da vant jeg et par sko, så det var jo kjempegøy, avslutter en av sommerens ivrige kilometersankere.

Høy premieprosent

Så langt er det vel 50 påmeldte i Kilometersankingen for juli, hvor de aller fleste i klassen for løp/gange. Det er veldig enkelt å bli med selv om juli er godt i gang. Det eneste kravet som stilles for bli med i premielotteriet er at du klarer å tilbakelegge minst 200 kilometer til sammen enten løpende/gående, på rulleski eller med sykkel (ikke lov å bruke el-sykkel). Du registerer antall iklometer fortløpende eller når måneden er omme i resultatbasen via lenken du får tilsendt når du melder deg på.

Systemet er basert på tillit. Det er ingen premie til de som tilbakelegger flest kilometer gjennom måneden, men mange flotte uttrekkspremier som trekkes blant alle som har klart å tilbakelegge minst 200 km innenfor idretten de er påmeldt.

Det er til sammen 24 premier som trekkes ut etter at juli-statusen er klar, og av disse er det hele 10 par løpesko fra leverandørene, Mizuno, Saucony og Hoka. Les mer om de store premiesjansene her:

