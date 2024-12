De endelige startlistene inneholder fem gullvinnere fra EM i Roma tidligere i år: Nadia Battocletti (5000/10000m), Karoline Bjerkeli Grøvdal (halvmaraton), Jakob Ingebrigtsen (1500/5000m), Yemaneberhan Crippa (halvmaraton) og Alexis Miellet (3000m hinder).

EM-dronning med 4 gull og 10 medaljer

Karoline Bjerkeli Grøvdal sikter mot sin fjerde seniortittel på rad, og vår egen EM-dronning er en av fem individuelle gullvinnere fra fjorårets mesterskap i Brussel som vil være på plass i Antalya. Frankrikes Yann Schrub skal prøve å forsvare sin seniortittel for menn, mens britene Innes FitzGerald og Will Barnicoat stiller opp for å forsvare sin tittel i henholdsvis U20- og U23-klassen for kvinner. Etter å ha vunnet U20-gullet i fjor, rykker danske Axel Vang Christensen opp i U23-klassen i år. Etter å ha blitt slått på målstreken av Vang Christensen i Brüssel i fjor, vil årets “rising star” Niels Laros prøve å avslutte sin strålende juniorkarriere ved å ta gull i U20-klassen for menn.

Tre nye i den norske troppen

Etter uttaket 19. november ble den norske troppen justert med tre nye deltakere 29.november:

Selma Eldevik, Varegg Fleridrett og Åsmund Sunde Førde, Jølster IL , begge i U20, og Fredrik Sandvik, Ullensaker/Kisa i menn senior.

Publisert 19.11: Disse 17 løper for Norge i EM terrengløp

