HERREKLASSEN

På Oskarsbron - nesten halvveis: Awet Kibrab drar duoen og er steget foran klubbkompis Senay Fissehatsion. (Foto: Kjell Vigestad)



Klubbkompisene i Ullensaker/Kisa, Awet Nftalem Kibrab (til venstre) og Senay Amleson Fissehatsion, hadde avtalt å dele en eventuell rekordbonus på 22 500 svenske kroner i årets utgave av det 11.6 km lange løpet. Awet bidro sterkt til at Senay nærmet seg rekorden til kenyanske Sammy Kirui fra 2009 på 33:43, men etter hvert ble det både for varmt og for hardt alene for Senay, som løp inn til klar seier på 34:14 foran 45-åringen Mustafa Mohamed fra Hälle IF kom inn til en klar 2. plass med 35:29.





Starten: Awet Kibrab tar som avtalt teten foran Senay Fissehatsion i et startfelt med 1323 løpere i det 11,6 km lange Kraftprovet. (Foto: Kjel Vigestad)



Alle resultater Løpets nettsider

Forhåndsomtale: Senay og Awet prøver seg fredag på løyperekorden i Kraftprovet

Samleside: Reportasjer og statistikk siden det første Kraftprovet i 1986





DAMEKLASSEN



Starten: Favoritten Hanna Lindholm (84) er først ut fra start med Angelica Karlsen, Moss IL (77) og Emma Kirkeberg Mørk (50) på hver sin side. (Foto: Kjell Vigestad)



Emma Kirkeberg Mørk fra Hellas IF gjorde med unntak av de to terrengløpene i NM i Frognerparken i fjor høst og Furumomila i 2020, sitt første løp siden Hytteplanmila i 2019 da hun løp inn til klar 2. plass i Trollhättan på 42:18. Med det var hun 1:04 bak den svenske mesteren på maraton fra 2022, Hanne Lindholm (44) fra Eskilstuna Friidrott. Ned til Malin Agervig Kristiansson fra Hälle IF på 3. plassen ble det akkurat minuttet. Emmas mor, Grete Kirkeberg Mørk, hadde forøvrig løyperekorden som lød på 39:28 i 24 år i Kraftprovet fram til den ble slått med 12 sekunder i 2016 av etiopiske Etalemahu Zeleke Habtewold.

Også Angelica Karlsen fra Moss IL og Silje Eklund fra Raufoss Friidrett var blant de 6 beste, og Åse Klinkenberg fra Jevnaker IF havnet så vidt utenfor topp 10 med sin 11. plass.





Etter 3 km: Awet Kibrab stadig steget foran Senay Fissehatsion gjennom Forngården. (Foto: Ingrid:gopa)



Det var i første rekke solskinn fra en blå himmel som gjorde det nesten umulig å slå løyperekorden i år. Kl. 08 på løpsdagen var det vindstille i Trollhättan, og med 15 grader pluss var det fin temperatur for et rekordforsøk. Men med + 24 grader i skyggen da starten gikk kl. 16.10 og mye mer i sola, ble det ikke lett å slå rekorden.Når det så i tillegg kom en svalende vind ut på dagen for tilskuerne, så ble det motvind for løperne.



Senay lurte på om hvorfor så mange løp i Norge starter først når det begynner å bli (for) varmt. Svaret for en nordmann eller svenske er enkelt, - varmen er sjelden et problem i Norden.



Senay oppdaget også at det ikke var så lett å få hjelp til å holde "riktig" fart når løypa er så kupert. Senay er god i unnabakker og ville ha løpt fortere i de lange unnabakkene enn det Awet kunne. Senay ønsker å komme tilbake neste år for å slå rekorden, men da må han legge litt om på taktikken.





Mange tilskuere: Det er Yonas Rezene fra Eritrea og Mustafa Muhamed som løper langs Oscarsbroen og tar imot jubelen fra den enorme menneskemengden som følger løpet. (Foto: Kjell Vigestad)





Oscarsbroen: Den svensk-norske Kung Oscar II har gitt navnet til broen som ble åpnet i 1889 og som løperne passerer midtveis i Kraftprovet. Broen fra 1889 ble revet og erstattet av en ny bro i 1969, så det er den nye broen Hanna Lindholm løper på i klar ledelse i dameklassen. (Foto: Kjell Vigestad)





Seier nr. to: Bare en sving og oppløpet står igjen før Senay Fissehatsion kan gå i mål som vinner på den sterke tiden 34.14. (Foto: Kjell Vigestad)



Bare tre ganger i løpet 38 Kraftprov har det vært bedre vinnertid enn i år. Senay forbedret vinnertiden sin fra i fjor med 13 sekunder, men det er enda 31 sekunder igjen til løyperekorden som ble satt i 2009.





Sterk veteran ble nr. 2: Mustafa Mohamed er en legende i svensk løping. I likhet med Hanna Lindholm er han født i 1979, dvs. 45 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Mustafa har vært god siden ungdommen av og ble svensk mester første gang allerede som 19-åring. Han har vært svensk mester individuelt 25 ganger og vunnet laggull med Hälle 9 ganger. Siste SM-gullet kom som 39-åring. Som 44-åring satte han svensk rekord på maraton og tok samme år sin siste SM-medalje (så langt).



Hans beste øvelse var 3000 m hinder hvor han fortsatt har den nordiske rekorden 8.05.75. I tillegg er hans merittliste lang med flere medaljer i EM terrengløp og fjerdeplasser på 3000 m hinder både i EM og VM. Dagens andreplass forteller at vi fortsatt må regne med Mustafa i det minste når det gjelder lange løp.





Vinneren i 2022: Awet Kibrab ofret seg i år som hare for Senay Fissehatsion i jakten på løyperekorden. Det kan ha kostet han andreplassen. (Foto: Kjell Vigestad)



De beste menn i det 11,6 km lange Kraftprovet

Plass Navn Klubb Tid 1 Senay Amleson Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL 34:14 2 Mustafa Mohamed Hälle IF 35:29 3 Awet Nftalem Kibrab Ullensaker/Kisa IL 36:06 4 Yonas Rezene Hässelby SK - Medborgare Eritrea 36:45 5 John Börjesson Spårvägen Friidrott 36:51 6 Mikael Ekvall Strömstad löparklubb 37:12 7 Niklas Wiberg Hälle if 38:06 8 Anton Gustafsson Hälle IF 38:12 9 Gustav Runefors IFK Växjö 39:08 10 Linus Nygren Ulricehamns FK 39:10



De beste menn over 50 år i det 11,6 km lange Kraftprovet

DAMEKLASSEN





Bedre år for år: Hanna Lindholm ledet her halvveis og vant årets Kraftprov for første gang på fire forsøk. (Foto: Kjell Vigestad)



Hanna startet løpskarrieren seint og var 34 år da hun senket persen på maraton fra trimnivå på 4.11 til gode 2.45. Seinere har hun blitt stadig blitt bedre, og i Sevilla Halvmarathon i vår satte hun pers med 1.11.03 mens persen på maraton er 2.28.59.



Hanna har deltatt tre ganger før i Kraftprovet og blitt nr. 2 hver gang. I 2019 løp hun på 42.34 i sitt første Kraftprov. I 2021 forbedret hun seg til 41.45 mens det i fjor ble det 41.42, da hun ble slått av Maria Sagnes Wågan. I år, 44 år ung, forbedret hun seg til 41.14, som ble hennes første seier i Kraftprovet.





På andreplass: Emma Kirkeberg Mørk (21 år) tok 2. plassen i dameklassen i sitt "comeback" i Kraftprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



Emma har deltatt i de yngre klassene i Kraftprovet mange ganger og har sammen med bror Martin vunnet aldersklassen sin mange ganger i miniprovet og har satt flere klasserekorder. Nå har både Emma og Martin satset langrenn de siste årene, og Emma har stort sett holdt seg unna løping på asfalt. Lenge kombinerte hun løping sommerstid med skisatsing vinterstid, men nå har det vært full skisatsing i noen år. Det var derfor spennende hva det store løpstalentet kunne klare i Kraftprovet - selv med minimal løpetrening.



Det ble en meget god plassering, men som Kondis spådde på forhånd - i respektfull avstand til mor Grete Kirkeberg Mørks bestetid i Kraftprovet på 39.28, som er den nest beste i Kraftprovets historie. Mor Grete har forøvrig rekorden i Kraftprovets "pluss 50-årsklasse" med 44.13 satt i 2016. Tiden ville gitt en 5. plass i årets eliteklasse! Bror Martin hadde for to år siden også et comeback i Kraftprovets11,6 km hvor han ble nr. 3 i herreklassen. Også det på basis av en full langrennsatsing.





På tredjeplass: Malin Agervig Kristiansson (23 år), O-løperen som ble nr. 5 på sprinten i O-VM i Skotland for en uke siden. (Foto: Kjell Vigestad)



I O-VM løp hun for Danmark, i Kraftprovet løp hun for gøteborgsklubben Hälle, men forteller også om Trollhättan som hjemby. Vi hadde kanskje ventet enda mer av en som blir nr. 5 i O-VM, men som hun skriver på instagram:

Verdens mest stolte 5. plads☺️

Jeg har nok ikke helt forstået det endnu, men jeg er virkelig glad for at lykkes med at sætte et solidt løb sammen på dagen og over at se, at der er potentiale til mere. Nu glæder jeg mig til at være verdens bedste hype woman, før jeg retter fokus mod skoven



Resultater:

De beste kvinnene i det 11,6 km lange Kraftprovet



Resultater:

Kvinner over 50 år - i det 11,6 km lange Kraftprovet

Plass St. nr. Navn Klubb Time 1 69 Isa Sandic Vattenfall IF 52:47 2 70 Annica Wernerson Ryda Sk 54:41 3 67 Mona Johannessen Norge 56:13 4 2225 Mette Fossum Trollhättan 57:05 5 2464 Sofia Svanteson Järla Sjö 57:52



Ni fra Jevnaker med startnummer



Årlig opplevelse: Åse Klinkenberg har løpt Kraftprovet mange ganger og hennes sønner har også vært med. I år ble det rekord med søsteren og hennes døtre, med mann og en attpåklatt, som da bildet ble tatt allerede hadde løpt Knatteprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



De to tvillingene Martin og Emil Klinkenberg Buhaug, begge 13 år, hadde valgt hvert sitt løp. Martin løp 2,6 km i klassen sin, P13, og fikk 4. plass, mens Emil valgte det 6,3 km lange Slussprovet P17 og konkurrerte med opptil fire år eldre gutter, og ble nr. 7 i klassen. Det var mange teorier om hvorfor, men Emil ville ikke fortelle hvorfor han valgte Slussprovet framfor en duell med broren i klasse pojkar 13 år.





Beste kostyme-konkurransen: Her er en deltaker som har funnet riktig antrekk for dagens sommervarme. (Foto: Kjell Vigestad)



Beste kostyme-konkurransen: Dagens mest elegante antrekk. (Foto: Ingrid:gopa)





Kondis-presidenten: I den 38. utgaven av Kraftprovet fikk løpet besøk av en ekte president, den folkevalgte styrelederen av Kondis, en frivillig organisasjon med godt over 10.000 betalende medlemmer. (Foto: Kjell Vigestad)



Tim første reaksjon var: Dette var langt tøffere enn forventet. Et skikkelig Kraftprov. Dette skriver han på Facebook:

Endelig fikk jeg løpt @kraftprovet . Og med verdens beste André dansende rett foran meg. Løpet på 11,6 km er en berg og dalbane-historie deluxe - og hvile får du aldri. Masse folk overalt og kanonstemning i sola. Jeg åpnet ganske kontrollert, litt angst i starten liksom - men fant etterhvert ro. Og løp egentlig bare bedre etterhvert. Blir sånn når diesel-Tim finner marsjfart. Særlig når alle rundt meg puster som gamle, slitne kuer - og jeg faktisk er eldst.

Husker jeg tenkte for meg selv, sånn ca etter 8 km - " Tim, nå har du det sånn gøy som du vil ha det" . Da visste jeg at dette ble et bra løp. Og så hjelper det jo at André, verdens blideste, venter i mål (men hadde løpet vært 1 km lengre, hadde jeg tatt han. (Jeg tenkte på 55 min før start, offisiell tid i mål er 54.59 - bingo.)

Og for andre løpet på rad - så får jeg en "über kul" opplevelse - det er superdigg! Fortsatt mye å gjøre - men pila peker rett vei. Kan også anbefale Puma deviate nitro elite 3 - kanonsko.





På pallen: Publikum: De vimlet overalt, de fant seg en plass i skyggen, de sto og så på, og noen fant seg en plass på premiepallen. (Foto: Kjell Vigestad)





Barnas dag: I parkmessige omgivelser fant de seg plass rett ved Göta elv. Det var mange spennende barneaktiviteter i området rundt Kraftprovet, men en banan etter løpet smaker også godt. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet 6,3 km

- lightutgaven av Kraftprovet, men mer enn tøft nok

Slussprovet er andre halvdel av Kraftprovet, men er også et krevende løp. Først med lett unnabakke, så med en lang unnabakke hvor det virkelig går fort unna. Så en sving forbi kraftverket som bringer strøm til byen og den kraftkrevende industrien som på 1900-tallet vokste opp rundt fossefallet. Så kommer Kärlekens sti, som er flat og hyggelig før det går oppover igjen. Men aller tøffest er klatringen i trappetrinn opp langs slusene. På toppen av slusene er det bare litt mer motbakke enn unnabakke, men med en god porsjon av begge deler før man møter jubelbruset fra alle tilskuerne opp langs Göta älv mot mål.



Slussprovet vokser i popularitet for hvert år og i år var det 222 som valgte den korte utgaven av Kraftprovet.



Suveren: Ultraløperen Anton Gustafsson vant Slussprovet med klar margin og fikk også en topp-plassering i Kraftprovet. Det ble dermed en suveren seier i Dubbelprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet 6,3 km - de beste menn:





Vinner av Slussprovet: Paulina Hultberg fra Mölndal AIK



Slussprovet 6,3 km - de beste damene:







Norsk sjetteplass: Stener Andreas Sørum (1549) fra Stavern ble nr. 6 i klasse pojkar 17 år. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet 6,3 km: gutter 17 år og yngre





Unge Emil: 13-åringen Emil (1455) valgte Slussprovet framfor sin egen klasse og løp fort. Men vi vet fortsatt ikke hvem av de to tvillingene som ville gjort det best i P13-klassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Slussprovet 6,3 km: jenter 17 år og yngre



Norsk andreplass: 15 år gamle Adina Rydland fra Fitjar (1386) ble nr. 2 i Slussprovets Flickor 17-årsklasse. På bildet ligger hun foran Tom Roger Vege-Tangen (st. nr. 151 - 55 år) som ble nr. 3 i dobbeltprovet. (Foto: Kjell Vigestad)





Tredjeplass i Dubbelprovet: Veteranen Tom Roger Vege-Tangen (nr. 151) satser fram mot Berlin Marathon. (Foto: Kjell Vigestad)



Han fortalte til Kondis etter løpet at han valgte å delta i Dubbelprovet for å få en skikkelig treningsøkt på veien mot årets store mål, Berlin Marathon. Det er ikke så mange løp å delta i midt på sommeren så hvorfor ikke ta turen til Sverige for en skikkelige løpeøkt. Først Slussprovet, så en joggetur på en time før selve Kraftprovet. Men så gikk det veldig trått i Slussprovet. Han valgte derfor heller en time på senga på hotellrommet, et hotell som ligger rett ved start- og målområdet, før starten går for selve Kraftprovet. Og der gikk det langt bedre med en 5. plass i + 50-klassen med hele 161 deltakere i klassen.



Dubbelprovet - to løp 11,6 km og 6,3 km - sammenlagt tid

Plass Navn Tid 1 126 Anton Gustafsson, Hälle IF 57:54 226 Anton Gustafsson 6,3 km 19:42 126 Anton Gustafsson 11,6 km 38:12 2 124 Joel Magnusson, Mölndal 1:04:26 224 Joel Magnusson 21:39 124 Joel Magnusson 42:47 3 151 Tom Roger Vege-Tangen, Sandefjord 1:09:05 251 Tom Roger Vege-Tangen 24:28 151 Tom Roger Vege-Tangen 44:38 4 122 Nils Setterberg, Team Kroppslabbet 1:17:57 222 Nils Setterberg 25:39 122 Nils Setterberg 52:19 5 102 Andreas Forsmark, Run Academy IF 1:17:59 202 Andreas Forsmark 25:39 102 Andreas Forsmark 52:21





Vinnerne av Dubbelprovet: Kristina Nilsson og Anton Gustafsson. (Foto: Kjell Vigestad)



Miniprovet 2,6 km



Full fart fra start for 13- og 15-årsklassen: Det er sjelden at den raskeste ut fra start kommer først i mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Gutter 14-15 år - 2,6 km



Best i Sverige: Hanna Strand, Hälle, slo alle guttene og satte løyerekord, men så er også 8.16 en fenomenal tid for en 15-åring på 2600 m. Hun topper best i Sverige-listen for15-årsklassen både på 800 m og 2000 m. (Foto: Kjell Vigestad)



Jenter 14-15 år - 2,6 km

Plass St. nr. Navn Klubb Tid 1 1590 Hanna Strand Hälle IF 8:16 2 1270 Emma Falk IFK Göteborg friidrott 9:46 3 641 Malena Widén Rent a Tent 10:18 4 1691 Beyoncé Andersson Hässelby Sk 10:25 5 1298 Signe Provci IFK Göteborg Friidrott 10:41



Gutter 12-13 år - 2,6 km



Norsk 4. plass: Martin Klinkenberg Buhaug, tvillingen som løp i klassen sin, ble premiert, men vi får aldri vite hva Emil Klinkenberg Buhaug hadde løpt på om de møttes på 2,6 km. (Foto: Kjell Vigestad)



Jenter 12-13 år - 2,6 km

Plass St. nr. Navn Klubb Tid 1 2111 Saga Karlsson Sävedalens AIK 9:46 2 1591 Ruth Strand Hälle IF 11:00 3 1529 Gu Yilan Nanjing Deer Orienteering Club 11:03 4 1092 Liv Andlauer SIF/Trollhättan 11:16 5 2383 Alva Jalmelin Tibro konståkningsklubb 11:47



Gutter 10-11 år - 1,8 km - norsk dobbeltseier



Vinner: Christian Nitteberg, Nesodden vant klassen 8 sekunder foran Troy Victor Stokseth fra Halden. (Foto: Kjell Vigestad)





Toer: Troy Victor Stokseth, Halden. (Foto: Kjell Vigestad)

Gutter 10-11 år - 1,8 km



Jenter 10-11 år - 1,8 km

Plass St. nr. Navn Klubb Tid 1 2382 Majken Jalmelin Tibro konståkningsklubb 6:52 2 1932 Ellen Öhrstig Sävedalens AIK 7:46 3 1833 Sigrid Gustafsson Istrums SK 7:54 4 1962 Ada Jalker Vänersborgs AIK 8:14 5 971 Ester Månsson Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg 8:18



Gutter 8-9 år - 1,8 km



Jenter 8-9 år - 1,8 km



Knatteprovet - 0,8 km



Friskis og Svettis: Oppvarming av 457 knatter fra 2 til 8 år. (Foto: Kjell Vigestad)





Full fart forover: Distansen er bare 800 m, men det går for fort for de aller fleste. (Foto: Kjell Vigestad)





Mest spennende premien: Iskrem eller som heter på svensk: glas. Og en mor som er forberedt på hva som skjer når småbarn spiser is: Noe til å tørke av alt som ikke finner rett vei. (Foto: Kjell Vigestad)





For 38. gang: Det er mange som har vært med alle ganger siden 1986. Det skyldes nok også god behandling av arrangøren som gir dem flott t-skjorte og invitasjon til banketten etter løpet. (Foto: Ingrid:gopa)



Fossefallets dager



Lagt i rør: Året rundt ligger det imponerende fossefallet, som er grunnlaget for industrien og byens rikdom og vekst, helt tørrlagt. (Foto: Kjell Vigestad)



Men når byen feirer Fallens dagar, da blir fossen vist fram igjen selv om bare minutter med vann som ikke går gjennom rørende som driver turbinene, koster mye i tapte strøminntekter. Her har påslipp av vann startet.





Imponerende skue: Byens borgere og mange turister strømmer til Oscar-broen for å se dette. (Foto: Kjell Vigestad)



