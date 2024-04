Start og mål for Bruløpet er på Strandpromenaden ved Kongssenteret. (Foto: Kongsvingerkarusellen)

Det ble en flott vårkveld ved Glommas bredd da ventetiden var over for alle som har savnet løpskarusellen i festningsbyen. Med 36 startende i aktive klasser i tillegg til 11 som tok runden i trimklassen, ble det en pen økning fra det siste året før pandemien da 33 løp Bruløpet på samme tid i 2019.

Bruløpet følger i stor grad løypa som blir brukt i Sentrumsgateløpet i juni men med start og mål ved Kongssenteret. Det var seks mann som skilte seg ut fra start på Strandpromenaden og tre som gjorde opp om seieren på returen. Henrik Nilsson hadde mest på lager i spurten og vant det 5,3 km lange løpet på 17:59, fem sekunder foran Jarle Marvik og Pål Åge Joten som delte 2. plassen. Mats Emil Sand var først i den neste trioen som kom inn halvminuttet senere.

Linn Vibekken var klart best av damene med 20:52 fulgt av Dorthe Lillebekk som var best av jentene i ungdomsklassen med 22:52. Lars Håvard Strengelsrud Svarttjernet var best av guttene i under 20 år med 21:04.

Neste løp i Kongsvingerkarusellen går på Liermoen om 14 dager, altså tirsdag 7. mai. Alle som deltar på trim uten tid løper gratis, og det amme gjelder også alle under 20 år på tid.

Dorthe Lillebekk på vei til 2. plass blant kvinnene. (Foto: Kongsvingerkarusellen)

Emil Christensen (37) og Jo Christer Frysjøenden hadde en jevn fight der sistnevnte trakk det lengste strået til slutt. (Foto: Kongsvingerkarusellen)

Roar Berg løp inn til bestetid eldste klasse over 60 år. (Foto: Kongsvingerkarusellen)

Et knippe spreke karer etter endt dyst (fra venstre): Tom Cato Vangen, Rasmus Rosager, Stein O. Larsen, Audun Nymoen, Pål Åge Joten og Erik Platek. (Foto: Kongsvingerkarusellen)

Jenter Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Dorthe Lillebekk Magnor UL K 13-19 22:52.0 +0:00.0 2 Emilie Ruud Lia Team Vinger K 13-19 23:26.0 +0:34.0 Kvinner 1 Linn Vibekken Ullensaker Kisa il K 32-44 21:03.0 +0:00.0 2 Karoline Duelien Vaaje KIF K 20-31 24:01.0 +2:58.0 3 Stine Nordli Leirvik Kongsvinger K 20-31 31:28.0 +10:25.0 Gutter 1 Lars Håvard S. Svarttjernet Bkok M 13-19 21:04.0 +0:00.0 2 Liam Sand-Fjeldseth KIL Ishockey M 7-12 25:08.0 +4:04.0 Menn 1 Henrik Nilsson Matrand M 20-31 18:09.0 +0:00.0 2 Jarle Marvik Vikings M 32-44 18:14.0 +0:05.0 2 Pål Åge Joten Malmer M 32-44 18:14.0 +0:05.0 4 Mats Emil Sand Galterud IF M 32-44 18:39.0 +0:30.0 5 Mads Nordby Halmsås & Omheng M 20-31 18:45.0 +0:36.0 6 Anders Delbekk Kongsvinger Friidrett M 32-44 18:49.0 +0:40.0 7 Christoffer Hansen Galterud IF M 20-31 19:46.0 +1:37.0 8 Kristian Lindteigen Tobøl M 32-44 19:47.0 +1:38.0 9 Ole Olsen Kongsvinger Friidrett M 32-44 19:55.0 +1:46.0 10 Audun Nymoen Kongsvinger M 45-59 19:59.0 +1:50.0 11 Hans Kristian Snare Granli IL M 32-44 20:19.0 +2:10.0 12 Marius Fjell Kongsvinger M 32-44 20:47.0 +2:38.0 13 Erik Platek Kongsvinger M 45-59 21:29.0 +3:20.0 14 Rasmus Rosager Kongsvinger M 45-59 21:42.0 +3:33.0 15 Jim Anders Sand Galterud IF M 32-44 21:52.0 +3:43.0 16 Thomas Hagen Kongsvinger M 45-59 22:21.0 +4:12.0 17 Rune Lund Kongsvinger M 45-59 22:54.0 +4:45.0 18 Jerry Nilsson Magnor M 45-59 23:39.0 +5:30.0 19 Tom Cato Vangen Sulland M 45-59 24:00.0 +5:51.0 20 Jo Christer Frysjøenden Norske Backer AS M 45-59 24:03.0 +5:54.0 21 Emil Christensen Kongsvinger PIL M 32-44 24:06.0 +5:57.0 22 Roar Berg Galterud IF M 60-99 24:28.0 +6:19.0 23 Øyvind Olsen Kongsvinger M 32-44 24:54.0 +6:45.0 24 Per Ola Haugen Granli IL M 45-59 25:08.0 +6:59.0 25 Stein O. Larsen Trefilov TG M 60-99 25:21.0 +7:12.0 26 Kjell Langfoss Åbogen M 60-99 25:37.0 +7:28.0 27 Kristoffer Ellingsen Kongsvinger M 20-31 27:53.0 +9:44.0 28 Per-Arne Haga Baneservice AS M 45-59 30:16.0 +12:07.0 29 Runar Finnstun SSB M 60-99 31:28.0 +13:19.0

