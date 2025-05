Hamarløpet var lenge det største løpet på østsida av Mjøsa helt til Grue Halvmaraton passerte lavterskelløpet “langs Hamars herligheter” i fjor - vel å merke med to distanser på programmet. I år blir det spennende å se om 10 km-feltet på Hamar på lørdag overgår hoveddistansen i Grue som hadde 875 løpere i mål 1. mai.

Deltakerliste

Uansett så er det en ganske så vannvittig løperbølge som har skylt inn fra Mjøsa. Tirsdag løp dobbelt så mange “som normalt” Mjøsparkløpet i Hamarkarusellen i Brumunddal, og for to uker siden nådde Ilsengløpet all time high for andre året på rad.

Her er antall fullførende i Hamarløpet siden det ble en kontrollmålt 10 km i 2013:

2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 120 83 121 290 290 373 300 406 - - 289 299 521

Selv om Hamarløpet med sin lavterskelprofil har en lav startkontingent, skaper det hvert år et solid overskudd som i sin helhet går til et ideelt formål. Årets betydelige overskudd vil gå til Gatelaget HamKam som med det vil få muligheter til deltagelse i turneringer for å styrke det fantastiske fellesskapet det representerer.

Foreningen Hamarløpet som står bak løpet siste lørdagen i mai, har et tredelt mål:

Å bidra til folkehelse ved å motivere folk til å komme seg ut ved å være en arena også for de som normalt ikke deltar på mosjonsløp. Å skape liv og vise fram det beste Hamar har å by på av naturperler, steder og omgivelser. Å gi et eventuelt økonomisk overskudd til et godt formål. De siste åtte årene har det beløpt seg til ubetydelige 400 000 kr og som for de siste årene har gått til Naturskolen, Barnekreftforeningen, Prestrudsenteret/Kløverengas venner og Ønsketransporten.

Petter Johansen foran Mikkel Blikstad Thomassen da han satte løyperekorden i Hamarløpet i 2019. (Foto: Rolf Bakken)

Løypa er kontrollmålt og realtivt flat, men med to småkneiker på til sammen 50 høydemeter på de flotte turveiene langs Mjøsa fra Skibladnerbrygga. I tillegg arrangeres det barneløp en time før hovedløpet med fri påmelding ved start, startnummer og premie til alle. Her det to runder på ca. 400 meter og 1 kilometer og velge mellom.

Begge fjorårsvinnerne, Vilde Antonsen fra SK Vidar og Magnus Torp Antonsen fra Strandbygda IL stiller til start for å prøve å forsvare seieren.

I kvinneklassen virker det ganske åpnet der Vidarløperen opprinnelig fra Hamar har gode muligheter for å kopiere seieren. Vildes kubbvenninne, Thea Sætereng Fyksen, blir nok også blir å finne i toppen av lista. Det vil trolig også både Ida og Eli Gjermundshaug Pedersen være når de stiller på startstreken igjen.

Vilde Antonsen i føringen i kneika opp til Domkirkeruinene i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

I herreklassen er løyperekordholder Petter Johansen fra Lillehammer IF den klare favoritten til både seier og løyperekord i og med at han seks år etter han løp på 31:52 er på et langt høyere nivå. Bak vil alle de tre beste i 2024-utgaven, Magnus Torp Antonsen (Strandbygda IL), Magnus Nikolai Sedeniussen (Lyn Ski) og Fredrik Sætereng Fyksen (Sportsklubben Vidar) kjempe om gode plasseringer. Vegard Ølstad Dalberg vil nok også ha et ord med i laget om pallplassene på Skibladnerbrygga lørdag.

De to beste Magnusene, Torp Antonsen foran Nikolai Sedeniussen, etter to km før Strandbygda-løperen sa takk for følget. (Foto: Rolf Bakken)

Helt “mot normalt” blir det ikke i varmeste laget på Hamarløpet i år. Det er varslet litt regn og "lunken" temperatur" på 9-10 grader mellom kl 13 og 14, men trolig blir ikke vinden langs Mjøsa noe stort problem med 3 sekundmeter fra sørøst.

Mer info:

Hamarløpets nettsider

Hamarløpet på Facebook

Hamarløpet på kondis.no: