Siden sin debut i 1981 har løypa for London Maraton vært stort sett uendret, og leder løperne forbi noen av Londons mest ikoniske landemerker. Fra Buckingham Palace til Canary Wharf, tilbyr maratonløypa en pittoresk vei gjennom hovedstadens historie og moderne storhet.



Lørdag 20. april er det klart for årets utgave av et av verdens mest populære maratonløp.



Kvinneeliten sikter mot verdensrekord

I kvinneklassen er det spenning knyttet til muligheten for en ny verdensrekord. Tigst Assefa fra Etiopia, som satte den utrolige verdensrekorden på 2:11:53 i Berlin i fjor, leder an et felt bestående av raske kvinner som inkluderer Brigid Kosgei fra Kenya og Ruth Chepngetich. I år vil det være mulig for kvinnene å sette ny verdensrekord i kategorien for rent kvinneløp, ettersom feltet legger i vei 35 minutter før herrene. Den rekorden har stått i syv år, lyder 2.17.01 og tilhører Mary Jepkosgei Keitany fra Kenya.



De beste påmeldte i kvinneklassen

Navn Nasjon Pers Tigst ASSEFA ETH 2:11:53 WR Brigid KOSGEI KEN 02:14:04 Ruth CHEPNGETICH KEN 02:14:18 Tigist KETEMA ETH 02:16:07 Almaz AYANA ETH 02:16:22 Megertu ALEMU ETH 02:17:09 Peres JEPCHIRCHIR KEN 02:17:16 Joyciline JEPKOSGEI KEN 02:17:23 Yalemzerf YEHUALAW ETH 02:17:23 Sheila CHEPKIRUI KEN 02:17:29 Tsige HAILESLASE ETH 02:22:10 Susanna SULLIVAN USA 02:24:27 Manon TRAPP FRA 02:25:48 Becky BRIGGS GBR 02:29:04 Alice WRIGHT GBR 02:29:08

Blir det London-triumf for New York maraton-vinneren Tamirat Tola?

Herrenes elitefelt frontes av den regjerende New York City Marathon-mesteren Tamirat Tola fra Etiopia. Han ble nummer tre i London i fjor, med 2.04.59. Landsmannen Mosinet Geremew, med den sterke persen 2:02:55, vil nok også være med å prege løpet. Det samme tenker vi om kenyaneren Alexander Mutiso Munyao som kom på andreplass i Valencia Maraton i fjor med tiden 2:03:11.



Etiopiske Kenenisa Bekele, som er flere ganger verdensmester på bane og den tredje raskeste maratonløperen i historien, deltar også.



De beste påmeldte i herreklassen

Navn Nasjon Pers Kenenisa BEKELE ETH 02:01:41 Mosinet GEREMEW ETH 02:02:55 Alexander Mutiso MUNYAO KEN 02:03:11 Tamirat TOLA ETH 02:03:39 Dawit WOLDE ETH 02:03:48 Kinde ATANAW ETH 02:03:51 Leul GEBRESILASE ETH 02:04:02 Geoffrey KAMWOROR KEN 02:04:23 Seifu TURA ETH 02:04:29 Daniel DO NASCIMENTO BRA 02:04:51 Addisu GOBENA ETH 02:05:01 Milkesa MENGESHA ETH 02:05:29 Henok TESFAY ERI 02:07:12 Emile CAIRESS GBR 02:08:07 Callum HAWKINS GBR 02:08:14 Hassan CHAHDI FRA 02:08:19 Mahamed MAHAMED GBR 02:08:40 Brian SHRADER USA 02:09:46 Weynay GHEBRESILASIE GBR 02:09:50

Historisk tilbakeblikk: Grete Waitz tar verdensrekord i London i 1983

I dette videoklippet fra London maraton i 1983 kan du se Grete Waitz løpe inn til ny verdensrekord med under ett sekund til gode på den tidligere rekorden. I ettertid viste det seg at den tidligere rekorden som Allison Roe satte i New York maraton ikke var gyldig på grunn av at løypa målte 150 meter for kort.







Historisk tilbakeblikk: Ingrid Kristiansen tar verdensrekord i London i 1985

To år etter at Grete Waitz satte rekord i London, løp Ingrid Kristiansen i mål på 2.21.06. Klippet nedenfor viser hele London maraton det året. Spol til 2.26.50 på tidslinjen for å se Kristiansens innspurt.









Hvilke norske løpere som tar turen til London i år vet vi lite om, men normalt sett er det en god del løpere fra Norge som deltar. Dette ser vi nærmere på etter løpet.



London Maraton på TV

Dessverre er det ingen norske kanaler som sender fra London. Men er du heldig og har BBC One, så skal det vises direkte der lørdag 20. april.