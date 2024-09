Det blir fulle tribuner på et utsolgt Letzigrund Stadion når årets nest siste Diamond Leagus-stevne arrangeres i Zürich i kveld.

Stevnet sendes på NRK1 fra kl 20:00.

Revansje fra OL?

På mellom- og langdistanse er høydepunktet, i alle fall sett med norske øyne, forventet å bli 1500 m for menn. Der er startfeltet til forveksling lik årets 1500-meterfinale i OL. Alle de fire beste fra OL stiller til start; de tre medaljevinnerne Cole Hocker, Josh Kerr, Yared Nuguse - og Jakob Ingebrigtsen som i OL måtte nøye seg med fjerdeplass. Han kan altså få revansje i kveld. På startstreken er blant annet også Narve Gilje Nordås, som kom på 7. plass i OL, og den gamle mester Timothy Cheruiyot.

I kveld kan Jakob Ingebrigtsen få revansje på de tre medaljevinnerne i OL-finalen på 1500 m. (Foto: Geir Owe Fredheim / Team Norway)

I OL-finalen endte i praksis Jakob Ingebrigtsen opp med å være fartsholder og løp i tet omtrent fra start til mål, men da kreftene var tomme på oppløpssiden måtte han nøye seg med 4. plass. I kveldens Diamond Leaguse-stevne slipper han å ta oppgaven med å dra opp tempoet. Det er satt opp to fartsholdere. Deriblant Elliot Giles som selv har løpt 1500 m på sterke 3.30,92. Det blir også lyshare og det er snakket om en fart til 3.26,00. I så fall vil dette være identisk med verdensrekorden til Hicham El Guerrouj fra 1998.

Om noen klarer å følge verdensrekordtempoet, gjenstår å se. Sett i forhold til formen Jakob Ingebrigtsen viste da han satte verdensrekord på 3000 meter for halvannen uke siden, så har han absolutt også verdensrekorden på 1500 m innen rekkevidde. Han har tidligere i år løpt på 3.26,73. Men det rapporteres at han har slitt med sykdom i etterkant av rekordløpet på 3000 m. I hvor stor grad dette har satt ham tilbake, får vi nok svar på i kveld.

Starten på 1500 m for menn går kl. 21:27.

Startliste 1500 m menn

Pos Nat Name Qual. rank Qual. points SB PB 1 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 1 31 3:26.73 3:26.73 2 BEL VERMEULEN Jochem 21 3 3:31.74 3:31.74 3 KEN KIPRUGUT Boaz 3:37.25 3:35.26 4 NED NILLESSEN Stefan 28 1 3:30.75 3:30.75 5 GER FARKEN Robert 3:32.20 3:32.10 6 FRA HABZ Azeddine 4 17 3:30.80 3:29.26 7 AUS HOARE Oliver 8 13 3:31.07 3:29.41 8 NOR NORDÅS Narve Gilje 7 13 3:30.46 3:29.47 9 KEN CHERUIYOT Reynold 5 14 3:30.88 3:30.30 10 NED LAROS Niels 17 5 3:29.54 3:29.54 11 KEN CHERUIYOT Timothy 2 21 3:28.71 3:28.28 12 USA NUGUSE Yared 9 11 3:27.80 3:27.80 13 GBR KERR Josh 15 8 3:27.79 3:27.79 14 USA HOCKER Cole 12 9 3:27.65 3:27.65 15 GBR GILES Elliot 6 14 3:31.06 3:30.92 16 SLO RUDOLF Zan 3:43.23 3:41.75

Grøvdal på 5000 m

Tidligere på kvelden, kl. 20:43, skal Karoline Bjerkeli Grøvdal løpe 5000 m i et sterkt felt ledet an av blant annet Beatrice Chebet, Ejgayehu Taye og Tsigie Gebreselama. Grøvdal vil neppe klare å henge med helt i teten, men det er mange løpere rundt hennes nivå og gode muligheter for tider på 14.30-tallet. Grøvdals norske rekord fra 2022 er på 14.31,07.

Startliste 5000 m kvinner