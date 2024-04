Til søndagens Smaaleneneløpet bød Indre Østfold Ok på et helt nytt kart over et terreng som ikke har vært benyttet til orientering tidligere. Det var et variert terreng med fine høydedrag, noen tunge myrer og endel tynningshogst. Terrenget innbød til stor fart og i herrens seniorklasse var vinnertiden nede på 6 min/km, mens dame løp på 7 min/km.

Herrenes seniorklasse på 10 km ble vunnet av Vegard Jarvis Westergård, Oppsal med tiden 60,18 min. Han var da 50 sek foran Sander Arntzen, NTNUI, mens Alan Cherry, Nydalen ble nr 3.

I damenes seniorklasse ble det nok en seier til Helena Karlsson, Nydalens SK, som brukte 59.29 min på den 8,5 km lange løypen. Nærmest fulgte Anne M Hausken Nordberg, Nydalen, 59 sek bak. 3. plassen gikk til Johanna Källvik Leufvén, IFK Göteborg

Pallen i H 21 (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater

H 21, 10 030 m:

1) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 1.00.18,

2) Sander Arntzen, NTNUI, 1.01.08,

3) Alan Cherry, Nydalens SK, 1.01.37,

4) Nils Tveite, NTNUI, 1.02.08,

5) Håkon Jarvis Drage, Tyrving IL, 1.02.42,

6) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 1.03.29.

D 21, 8 460 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 59.29,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.00.28,

3) Johanna Källvik Leufvén, IFK Göteborg Orientering, 1.00.45,

4) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.01.31,

5) Ingeborg Rygg Eikeland, NTNUI, 1.02.39,

6) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 1.04.04.

D 19-20, 7 160 m:

1) Marie Scheele, Nydalens SK, 1.01.54,

2) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 1.03.49,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.04.40,

4) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.06.43,

5) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 1.07.21.



H 17-18, 7 370 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 48.01,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 48.29,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 48.44,

4) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 51.07,

5) Sverre Sandvik, Halden SK, 51.08,

6) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 51.56.

H 19-20, 7 840 m:

1) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 54.31,

2) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 54.45,

3) Sondre Ladim, OK Moss, 55.54,

4) Eskil Brænden, Lillomarka OL, 58.43,

5) Andreas Sandernes, Østmarka OK, 1.09.51,

6) Tobias Tronbøl Lium, Bækkelagets SK, 1.10.16.



Bilder fra løpet, alle foto: Bjørn Hauge: