Det var 10 minusgrader i Holmenkollen da det nærmet seg start for jubileumsutgaven av Holmenkollmarsjen lørdag 10. februar. Det som gjorde det ekstra surt var den relativt kraftige vinden.

Rundt 2000 deltakere stilte til start, hvorav 1700 på den lengste distansen (36 km) og cirka 300 på Halvmarsjen (18 km).



Kasper Stadaas sikret sin andre triumf i Holmenkollmarsjen

Ski Classics-løperen Stadaas fra Team Ragde Charge tok sin andre seier i Holmenkollmarsjen, og vant knepent foran Andreas Nygaard. Stadaas har tydeligvis stabil marsjfart gjennom Nordmarka. I 2022 vant han på 1.34.08, og i dag krysset han målstreken på 1.34.12. Fire sekunders forskjell.



Kasper Stadaas sikrer seieren mot klubbkompis Andreas Nygaard. (Foto: Tom-Arild Hansen)



- Rått startfelt og morro med skirenn i «bakgården». Nygaard satte agendaen opp Tjuvdalen etter litt føling på tenna i feltet frem til det. Bra trio med Moseby før det ble Ragde-duo fra Tryvann og inn. Gøy å ta det hjem på et oppløp jeg har gått «en del» ganger, skriver Stadaas på Strava.



Ut på Northugflata var det jevnt mellom de to i front, men det var Stadaas som hadde mest krutt igjen på oppløpet. Han vant med 6 tideler foran Nygaard.



På tredjeplass fulgte Håvard Moseby fra Kjelsås IL / Team Fleischer Finans. Han var 46 sekunder bak.



Anniken Gjerde Alnæs vant suverent

Det var lite å gjøre med den klare forhåndsfavoritten Anniken Gjerde Alnæs fra Team Ragde Charge i dag. Allerede etter 7 kilometer hadde hun fått over halvminuttet på de neste, og forspranget fortsatte å øke jevnt og trutt gjennom hele marsjen. I mål var hun nøyaktig åtte minutter foran, og vant på 1.48.50



- Det var en fin tur gjennom marka, men det var hardt i kneikene. Jeg ble sliten, men det er vel sånn det er å gå skirenn, sa hun etter løpet.



Anniken Gjerde Alnæs spurter mot en av herreløperne (Foto: Tom-Arild Hansen)



Anniken Gjerde Alnæs, fornøyd vinner. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Tuva Toftdahl Staver fra Heming IL og Ingrid Hannestad fra Kamp/Vestheim IF vekslet litt under hele løpet, men det var til slutt førstnevnte som vant på 1.56.51. Det var 14 sekunder foran Hannestad på tredjeplass.





Tuva Toftdahl Staver kontrollerte inn til andreplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Nummer to og tre: Tuva Toftdahl Staver og Ingrid Hannestad. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Veteranene imponerte

Det stilte mange store stjerne på startstreken i dag. Den største av dem er nok Petter Northug. Han har vært spesielt mye frontet i media den siste tiden. Mye på grunn av at han nå har begynt å gå skikkelig fort på ski igjen. I dag gikk han inn til 12. plass, 3 minutter og 18 sekunder bak vinneren.



- Nordmarka er opp og ned og raske taktskifter. Føret var nok litt for tregt for meg, men det var artig, sa Northug.

Tord Arsle Gjerdalen var også på plass i dag og gikk godt. Han ble nummer 11. 2 minutter og 15 sekunder bak Stadaas.

- Det var fint og hardt. Unggutta begynner å bli sterke, så da må jeg trene litt mer for å henge med, sa han til Kondis etter målgang. Allerede neste helg konkurrerer han mot de beste igjen, under Orsa Grönklitt. Videre følger Vasaloppet og Birken.





Tre skiløpere med god historikk. Petter Northug, Andreas Nygaard og Tord Asle Gjerdalen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Harald "Kong Harald" Helmersmo er like god

Vi kan godt kalle Petter Northug, Tord Asle Gjerdalen med flere for veteraner. Men de er bare rekrutter sammenlignet med Harald Helmersmo. Også kalt Kong Harald.

Helmersmo er 73 år gammel, og har deltatt i Holmenkollmarsjen hvert eneste år siden starten i 1974. Derav tilnavnet "Kong"! Ikke bare det, men han holder tempoet. Tidligere i artikkelen skrev vi hvordan vinneren Kasper Stadaas gikk akkurat like fort som for to år siden. Harald Helmersmo gikk i år raskere enn i 2022. Marsjen ble gjort unna på 3.04.00 i dag, mot 3.05.57 for to år siden.



Harald Helmersmo har deltatt hvert eneste år. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Amund Riege vinner spurten foran Joar Thele og Petter Myhr. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Anniken Gjerde Alnæs før start (Foto: Tom-Arild Hansen)



Etter målgang (Foto: Tom-Arild Hansen)



Karstein Johaug jr. var tredje Team Ragde Charge-løper i mål på 9. plass. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Opp bakken til Midtstuen hoppbakke. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Pulje 3 har akkurat startet. Her med Andreas Fantoft nærmest. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Peder Hognestad speider opp mot topen av den ganske så bratte bakken til Midtstuen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Nest siste pulje legger i vei. (Foto: Tom-Arild Hansen)





En elg med pistol setter i gang den siste puljen på 36-kilometeren. (Foto: Tom-Arild Hansen)





Holmenkollmarsjen 36 km

10 beste herrer

Plass BIB Navn Nasjon Klubb /sted Klasse Tid Bak 1 2 STADAAS Kasper NOR Team Ragde Charge M30-34 1:34:12.9 0:00.0 2 1 NYGAARD Andreas NOR Burfjord IL M30-34 1:34:13.5 0:00.6 3 148 MOSEBY Håvard NOR Kjelsås IL / Team Fleischer Finans M25-29 1:34:59.2 0:46.3 4 144 RIEGE Amund NOR Rustad IL / Team Ramudden M20-24 1:35:51.2 1:38.3 5 5 THELE Joar Andreas NOR Lyn Ski / Team Janteloppet M30-34 1:35:51.8 1:38.9 6 149 MYHR Petter NOR Bygdø IL M20-24 1:35:52.3 1:39.4 6 3 PAUS Herman NOR Asker SK / Team Ramudden M20-24 1:35:52.3 1:39.4 8 8 ROLKE Hans Petter NOR Rustad IL / Team Front Rustad M25-29 1:35:52.7 1:39.8 9 146 JOHAUG JR Karstein NOR Røa Allianseidrettslag / Team Ragde Charge M30-34 1:35:54.8 1:41.9 10 131 ANDERSEN Iver Tildheim NOR Rustad IL M20-24 1:35:55.5 1:42.6





Holmenkollmarsjen 36 km

10 beste kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Klubb / Sted Klasse Tid Bak 1 151 ALNÆS Anikken Gjerde NOR Rustad IL / Team Ragde Charge K30-34 1:48:50.6 0:00.0 2 195 STAVER Tuva Toftdahl NOR Heming IL K30-34 1:56:51.0 8:00.4 3 152 HANNESTAD Ingrid NOR Kamp/Vestheim IF / Straye Flammekaster K30-34 1:57:05.2 8:14.6 4 187 HELLAND Kristin Maltun NOR Norges Bank K20-24 1:58:09.1 9:18.5 5 190 ANDERSEN Nora NOR Røa Allianseidrettslag / Røa IL K20-24 1:58:49.3 9:58.7 6 188 LANGKAAS Elise NOR Fiskebeinern SK / Bane NOR BIL K25-29 2:02:13.2 13:22.6 7 191 BERG Ella Gjoemle NOR Idrettslaget Try / Antidoping Norge K45-49 2:03:31.8 14:41.2 8 156 AMLIE Ragnhild NOR Idrettslaget Try K50-54 2:04:58.7 16:08.1 9 1650 KARLSSON Helena SWE Nydalens SK K30-34 2:07:41.1 18:50.5 10 155 LIND Ingeborg NOR Skiforeningen K30-34 2:09:13.8 20:23.2





Halvmarsjen 18 km

10 beste herrer

Plass BIB Navn Nasjon Klubb /sted Klasse Tid Bak 1 5003 HARDANG Knut André NOR Veidekke BIL M30-34 1:03:20.4 0:00.0 2 5014 BRENNA Martin Amlie NOR Idrettslaget Try M16-17 1:04:44.1 1:23.7 3 5036 THAGAARD Håkon Sem NOR Foren.Til Ski-Idrettens Fremme / Milsluker’N Sport M50-54 1:04:52.0 1:31.6 4 5005 STORDAL Espen NOR Veidekke BIL M40-44 1:10:20.9 7:00.5 5 5002 NOR M55-59 1:10:55.7 7:35.3 6 5004 SMESTAD Eirik NOR Snørøverne M40-44 1:12:01.2 8:40.8 7 5239 SOLHEIM Frode NOR Solheimgutta M60-64 1:12:19.1 8:58.7 8 5246 SKRAASTAD Mads NOR Drøbak M45-49 1:13:36.1 10:15.7 9 5245 BACHE-MATHIESEN Leif NOR Moss M55-59 1:13:40.4 10:20.0 10 985 HOLMES Pål NOR Oslo M55-59 1:17:55.8 14:35.4



​Halvmarsjen 18 km

10 beste kvinner