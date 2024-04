Kommende lørdag smeller startskuddet for jubileumsløpet i regi av IL Valder; ett av Sunnmøres mest tradisjonsrike vårarrangement; Valderløpet.

Flere hundre deltakere er ventet til å stille opp og fullføre de forskjellige distansene som tilbys.

En ekstra innbydelse har gått ut nettopp i år; til alle de som deltok på det historisk første Valderløpet i 1974. Der løpet rundt øya ble vunnet av en av landets beste mellomdistanseløpere den gangen; Kjell Leira.

Opprinnelig fra Foldfjorden i Aure på Nordmøre, men som har bodd hoveddelen av sitt liv i Ålesund.

I dag er Kjell å finne på Aspøya Omsorgssenter etter at han for seks år siden ble rammet av hjerneblødning med videre komplikasjoner som resulterte i at han måtte amputere sin da friske høyre fot og har lammelse i venstre side. Hjerneblødningen fikk han under en AaFK-kamp på Color Line stadion, der han fikk kjapp hjelp, men ble naturlig nok helsemessig sterkt redusert.

Snø i lufta

Men Kjell husker tilbake i tid; også værforholdene under Valderløpet som han vant på tida 28.07 minutter i -74. Han vant også løpet rundt øya i 1977 viser fakta som arrangøren har servert oss. Da løp Leira på 28.34. Og har enda en vandrepokal hjemme i premieskapet.

- Det var snø i luften og kaldt, minnes Kjell Arne Leira som er hans fulle navn. Om vinnerløpet i startåret 1974.

Han er også invitert av arrangørene i IL Valder til å være tilskuer til årets jubileumsutgave, men det kommer nok an på dagsformen om han kan ta turen.

- Vi får se han hvordan været er også, det er visse utfordringer, sier kona Grete Leira. Hun bærer pikenavnet Skarbøvik og var som Kjell også en lovende friidrettsutøver som ung. Grete er norsk juniormester på korthekk og med bronse på samme distanse som senior.

Utklipp fra Sunnmørsposten fra Valderløpet på 80-tallet

Friidretten førte de sammen

- Vi traff hverandre på friidrettsstevner og jeg minnes Kjell fikk et godt øye til meg, sier Grete, en blid og engasjert 72-åring som er pårørende ansvarlig på omsorgssenteret hvor Kjell har sitt rom.

Kjell Leira har flere NM-medaljer fra stafetter og nettopp i stafettløp fikk han være med på en rekke høydepunkter i sin aktive karriere. Ikke minst med på vinnerlaget til Gular, Bergensklubben Kjell representerte i mange år med suksess i den velkjente Holmenkollstafetten.

- Der løp jeg fjerde etappe, berg- og dalbane etappen fra Kirkeveien til Videren, sier Kjell. Om en av de mest ikoniske etappen i en stafett som i år skal arrangeres 4. mai i hovedstaden.

Politiyrket

I Oslo gikk Kjell på politihøgskolen der, for det er innen politiyrket Kjell hadde sin arbeidshverdag til han ble pensjonist.

Han var ansatt først i Borgund og Sula lensmannsdistrikt, så ble han etterforsker i Ålesund og har også vært etterforsker i Økokrim.

- I Oslo ble Kjell trent av Stein Johnsen, en legendarisk trener for en rekke topputøvere, minnes kona Grete.

I tigerstaden representerte Leira klubben BUL Oslo.

- Kjell trente enormt mye, ofte 11 økter i uka, det vil si at han trente to økter fire av dagene. Han var så glad å trene at alle hundene vi har opp igjennom åra synes det ble vel mye og gjemte seg etter hvert vekk da Kjell tok på seg joggeskoene, legger en lattermild Grete til med anerkjente nikk og smil fra mannen.

Vant kjempepokal

En artig historie har ekteparet Leira også å fortelle fra en ferietur til Mallorca, en gang på 1980-tallet.

- Kjell og en venn skulle ta seg en joggetur i byen Alcudia. Der var det tilfeldigvis et gateløp og de bestemte seg for moro skyld å melde seg på løpet. Vi i familien som ventet på hotellet synes det tok veldig lang tid. Og da Kjell etterhvert dukket opp i en taxi tilbake, fikk vi vite at han vunnet løpet, og måtte vente på premieutdelingen. Der fikk han en kjempestor pokal, den største han noen gang vant. Det var et styr å få den med seg på flyet hjem, men det løste seg, smiler Grete. Hun må føre det meste av samtalen da Kjell naturlig nok strever litt med de lange samtalene.

Fra Flatevågen rundt på Vestnes i 1983. Vi ser Kjell Leira bak nummer 27 som er Arnfinn Ugelvik. Nummer 16 er Knut Inselset. Startnummer 1 er Tom Christiansen og bak han ser vi Jan Stave (Sunnmørsposten)

Løp mot Viren

Han møtte også en tidligere verdensstjerne i et løp; finnen Lasse Viren. Som i likhet med Kjell jobbet som politimann. Under en 1500 meter i svenske Halmstad i 1976 vant Viren foran nettopp Kjell Leira da politifolk fra hele Norden møttes på friidrettsbanen.

Viren var dobbelt OL-mester på 5- og 10000 meter i 1972 og 76, men innrømmet i ettertid doping i løpet av karrieren.

Etter at løps karrieren var over på 80-tallet ville Leira sjekke hvordan det var å løpe riktig så langt. I 1990 deltok han i London Maraton og som 44-åring løp mellomdistanseløperen på svært respektable 2.59 timer.

I de senere år, før han fikk hjerneblødning i 2018, reiste Grete og Kjell på mange internasjonale friidrettstevner.

- Blant annet så vi Usain Bolt sette verdensrekorden på 100 meter under VM i Berlin i 2009, sier Grete Leira.

Kjell Leira var også med å arrangere Ålesund Maraton på 90-tallet. Han ledet en treningsgruppe og hadde fast innslag om trening i Sunnmørsposten hver uke fram mot Ålesund Maraton i mai måned. Vi ser også Roe Holen som var løpsgeneral for Ålesund Maraton

AaFK-patriot

Samt at de hadde sesongkort i mange år på Kråmyra og ikke minst på Color Line stadion. For Kjell er en svært ihuga AaFK-patriot og får med seg alle kampene til tangotrøyene, det være seg treningskamper på ipaden som Sunnmørsposten viser eller kampene som går på TV 2.

For på rommet sitt har kona Grete sørget for at han har tilgang på alle sportskanaler.



Kjell Leira med bilde av han og Lasse Viren på 1500 m i 1976. Kjell leder. Foto Jarle Mordal