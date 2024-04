The AIPS Sport Media Awards

The AIPS Sport Media Awards er en kåring av det beste bidraget innenfor sportsjournalistikk, med bidrag fra hele verden. (AIPS = International Sports Press Association).

AIPS organiserer sportsjournalister over hele verden og de utsteder de internasjonale pressekortene som mediapersonell må ha for å få adgang til de store internasjonale mesterskapene, som for eksempel EM, VM og OL. Vi som arbeider for Kondis, er derfor medlemmer i AIPS.

For å sette oppmerksomheten på og stimulere til kvalitet innen alle områder av sportsjournalistikken så arrangerer AIPS «The AIPS Sport Media Awards», som er en konkurranse innen mange ulike kategorier (se liste under her). Medlemmene av AIPS kan da sende inn bidrag som de ønsker å få prøvet for konkurransens jury.

Fristen for å sende inn bidrag til årets versjon av denne konkurransen var i begynnelsen av november i fjor. Denne gangen sendte vår egen Kondisredaktør Runar Gilberg, etter et mildt press fra redaksjonen, inn et bidrag i kategorien Writing Best Column. Det er en sjanger som på norsk kalles kommentar, altså der forfatteren kan mene noe selv om et eller annet. Du som leser Kondis har nok sett Runars poengterte kommentarer, skrevet på et stilsikkert nynorsk.

Dette er kommentaren som Runar sendte inn til vurdering av juryen i The AIPS Sport Media Awards:

Totalt kom det inn over 1890 bidrag til hele kåringen, fra 141 land. Selv om det kom inn fra hele verden, på mange språk, så hadde juryen en regel om at alle skulle vurderes av en person som kjente det aktuelle språket. Så nynorsk var dermed ikke noe problem.

Selve kåringen av de beste bidragene har vært en lang og grundig prosess som har gått over 5 trinn. Først kom en innledende utvelgelse til en langliste, her havnet rundt 600 av de innsendte bidragene i alle kategorier. Denne listen kom i midten av mars i år for kategorien Writing Best Column, og blant de 52 navnene på den listen var også Runar Gilberg.

I slutten av mars kom en kortliste med 23 navn, og fremdeles var Kondisredaktøren et av disse. 6. april kom en topp-10-liste, og fremdeles var Kondis representert. Siden premiepengene var på USD 8000 for en førsteplass var det nå kanskje på sin plass å sjekke vekslingskursen for dollar?

Men da topp-3 ble presentert den 18. april var det uten Runar Gilbergs navn på den. Uansett så ble dette et spenningselement i Kondisredaksjonen denne våren. Runars egen kommentar til at han ikke kom på premiepallen var:

– Jeg får si som Ingrid Bergman visstnok svarte da hun på dødsleiet ble spurt om hvordan livet hadde vært: «Det var roligt så lenge det varade.»

AIPS er 100 år i år – dette markeres med stor kongress i Spania

AIPS, the International Sports Press Association, ble grunnlagt i 1924 og fyller dermed 100 år i år. Dette markeres med en stor kongress som starter i dag, 29. april, og som foregår i Santa Susanna i Spania. I tillegg til å dele ut priser til de beste bidragene innenfor AIPS Sport Media Awards så er temaet «AI and the future of sports journalism».

Fake news

Temaet er derfor alvorlig nok. Kunstig Intelligens (AI) vil komme til å revolusjonere måten sport dekkes på, og det store spørsmålet er nå: er dette en mulighet eller en trussel?

Dette var fokuset for den siste utgaven av AIPS-magasinet. I lederartikkelen her advarer Martin Mazur:

"Det som virkelig er bekymringsfullt, i feilinformasjons tidsalder, er hvordan AI kan være verktøyet som indirekte er i stand til å ødelegge det som allerede er skrevet av faktiske journalister, ikke bloggere, ikke brukere, ikke innholdsskapere, men ekte journalister.

"Hvis du ved å bruke AI kan skrive og publisere nesten hva som helst, kan mengden AI-generert innhold som vil bli publisert være mye større enn det som er skrevet av mennesker. Hvis andre AI-er, mens de søker etter svar, finner disse tekstene skrevet med feil av andre roboter, bestemmer seg for at de er sanne og bruker informasjonen til å skrive eller omskrive hendelsesforløpet, betyr det at vi virkelig vil være i den fryktede epoken med falske nyheter."

Men vår egen Kondisredaktør vil altså ikke være til stede for å motta prispenger eller å delta i denne debatten. Runar Gilberg kan i stedet konsentrere seg om tirsdagens redaksjonsmøte der tema for neste bladutgave skal planlegges.

Kategorier i The AIPS Sport Media Awards:

Audio

Photography Portfolio

Photography Sport Action

Video Athlete Profile

Video Documentary

Video Short Feature

Writing Best Colour Piece

Writing Best Column

Young Reporters Broadcasting

Young Reporters Photography

Young Reporters Writing

Vinnerne vil motta US$ 8.000 (1. plass), US$ 3.000 (2. plass) og US$ 2.000 (3. plass).