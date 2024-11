Søndag 10. november 2024 ble Esselunga Maratona di Ravenna Città d'Arte arrangert i Ravenna, Italia. Dette er en av landets mest anerkjente løpebegivenheter, kjent for å kombinere sport med byens rike kulturarv. Løpet, som er en del av UNESCOs nettverk av maratonløp, tiltrekker årlig et stort antall deltakere.

Ravenna er en liten og koselig by på østkysten av Italia. Stedet er kjent for å være et yndet feriested for italienere. Langs kysten er det milevis med strender, og like sør for Ravenna ligger den populære badestranden i Cervia.



Kristine Eikrem Engeset debuterte på halvmaraton

En av de som hadde tatt turen til Italias østkyst denne søndagen, var Kristine Eikrem Engeset. Etter å ha kommet seg skikkelig tilbake i løpetrening og konkurrering for et par år siden, har hun fått en "ny vår" som løper de siste to årene. I sommer satte hun pers på 3000 meter med 8.55, og forbedret sin ti år gamle bestenotering.



Søndag løp hun sitt første halvmaratonløp. Hun kom i mål på tiden 1.10.32, og var i følge sin Instagramprofil godt fornøyd:

🏃‍♀️ Første halvmaraton ✅

På grus gjennom en park, på brostein og asfalt gjennom gatene i Ravenna. 1:10:32:87 på første forsøk - kunne ikke vært mer fornøyd! 🇮🇹

En god følelse på startstreken, likevel spent. Lettelse og god sliten i mål. Neste løp er allerede i tankene!



Eikrem Engeset ble nummer seks, kun 48 sekunder bak vinneren Chepchirchir i mål. Vinnertiden til den kenyanske løperen ble 1.09.44. De fem plassene foran Eikrem Engeset gikk til kenyanske løpere.



Resultater halvmaraton kvinner

Pos. Bib Name Team Nat. Cat. Time Gap 1 HF3024 CHEPCHIRCHIR KOSGEI Cynthia KEN SF 1:09:44.41 2 HF3026 CHERUIYOT Vivian jepkogei KEN SF 1:09:49.06 +4.65 3 HF3023 WANJIRU Veronicah nyaruai KEN SF35 1:10:10.08 +25.67 4 HF3030 JEPCHIRCHIR Dorine KEN SF 1:10:18.34 +33.93 5 HF3027 JEPCHIRCHIR Sharon KEN SF 1:10:30.05 +45.64 6 HF3025 ENGESET Kristine eikrem engeset NOR SF35 1:10:32.87 +48.46 7 HF3028 TIROP Nelly jepleting KEN SF 1:10:36.51 +52.10 8 HF3021 MUKANDANGA Clementine G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA RWA SF35 1:13:15.42 +3:31.01 9 HF3022 OMOSA Teresiah kwamboka CAIVANO RUNNERS KEN SF 1:13:33.03 +3:48.62 10 HF5637 CAMPIDELLI Bianca ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO ITA SF 1:22:44.52 +13:00.11





Eikrem Engesets pulsklokke viste at formen burde være god. (Foto: Privat / Engesets Instagramkonto)





